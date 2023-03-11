В Новосибирске из-за порыва канализации затопило улицу Добролюбова

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Коммунальная авария произошла вечером 10 марта на улице Добролюбова в Новосибирске.

О том, как затопило дорогу к дому №225 на улице Добролюбова и ещё нескольким многоэтажкам жильцы рассказали в паблике "АСТ-54" в социальных сетях. По словам очевидцев, вода затопила весь первый этаж здания, где прорвало канализацию.

«Вода льётся через верх ванн, санузлов и раковин. Люди не могут ни поесть, ни помыться, ни даже спать, потому что черпают воду и выносят на улицу, чтобы не затопило квартиру», – рассказывали очевидцы.

А вот в ЖЭУ-8, которое обслуживает дом №225 на улице Добролюбова заявили, что решение этого вопроса не входит в компетенцию организации.

«Походили вокруг дома 30 минут и уехали»,

- посетовали жители.

После этого жильцы написали жалобу в Государственную жилищную инспекцию, которой и предстоит разобраться в возникшей проблеме.

Тем временем, подобные ситуации в Новосибирске могут ещё повториться, ведь к 2022 году износ канализационных сетей Новосибирска достиг практически 75%.