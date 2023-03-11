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В Новосибирске открылась выставка бурятского скульптора Даши Намдакова

Фото В Новосибирске открылась выставка бурятского скульптора Даши Намдакова
Фото В Новосибирске открылась выставка бурятского скульптора Даши Намдакова

Фото из Телеграмм-канала Анны Терешковой

В Новосибирском художественном музее на этой неделе открылась выставка известного бурятского скульптора Даши Намдакова.

Скульптуры Даши уже появились в залах Новосибирского художественного музея – первыми гостями выставки стали в том числе и представители мэрии.

"Дорогие друзья! Очень рекомендую посетить выставку прекрасного скульптора Даши Намдакова! Наш художественный музей сделал для города прекрасный подарок, возможность насладится работами всемирно известного мастера!" – написала в своём Телеграмм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Фото В Новосибирске открылась выставка бурятского скульптора Даши Намдакова 2

Согласно информации в афише Новосибирского художественного музея, композицию "Стихия Даши Намдакова" можно посетить с 16 марта и по 28 мая, заплатив при этом всего 100 рублей.

Творчество бурятского скульптора, художника и ювелира тесно связано с природой Восточной Сибири, а за основу уроженец маленького села Укурик берёт буддийскую культуру.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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