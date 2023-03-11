В Новосибирске открылась выставка бурятского скульптора Даши Намдакова

Фото из Телеграмм-канала Анны Терешковой
В Новосибирском художественном музее на этой неделе открылась выставка известного бурятского скульптора Даши Намдакова.
Скульптуры Даши уже появились в залах Новосибирского художественного музея – первыми гостями выставки стали в том числе и представители мэрии.
"Дорогие друзья! Очень рекомендую посетить выставку прекрасного скульптора Даши Намдакова! Наш художественный музей сделал для города прекрасный подарок, возможность насладится работами всемирно известного мастера!" – написала в своём Телеграмм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Согласно информации в афише Новосибирского художественного музея, композицию "Стихия Даши Намдакова" можно посетить с 16 марта и по 28 мая, заплатив при этом всего 100 рублей.
Творчество бурятского скульптора, художника и ювелира тесно связано с природой Восточной Сибири, а за основу уроженец маленького села Укурик берёт буддийскую культуру.
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