В Новосибирской области после очистки пересохло уникальное озеро

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В Краснозерском районе Новосибирской области высохло озеро Половинное, на очистку которого было потрачено 76 млн. рублей.
В Краснозерском районе Новосибирской области пересохло уникальное озеро Половинное. Тревогу по этому поводу забил общественник Евгений Митрофанов. Об этом пишет издание «НДН-Инфо».
Сообщается, что в прошлом году на озере проводились очистные работы в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в Новосибирской области. На эти цели регион потратил 76 млн. рублей.
По информации Минприроды Новосибирской области, сотрудники филиала «ВерхнеОбьрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» с помощью земснаряда откачали из озера более 0,5 млн. куб. м. илистых отложений. В итоге уровень воды в озере упал на 1,5 м, снизившись до минимальной отметки. Ситуацию усугубило и то, что в этот период на всей территории Западно-Сибирской равнины установилась засушливая, маловодная погода.
К началу 2023 года уровень воды в озере Половинное так и не восстановился «до проектных отметок».
В ведомстве уверяют, что озеро высохло по естественным причинам, а не в результате нарушения правил очистки, поскольку все выполненные работы «соответствуют условиям контракта».
Напомним, ранее сообщалось, что фирма из Новосибирска за 241 млн. рублей расчистит озеро на Алтае.
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