В Новосибирской области прошла "Командирская лыжня 2023"

Варя Марьина

В Коченевском районе Новосибирской области 11 марта прошла лыжная гонка «Командирская лыжня».

В открытии соревнований принял участие депутат Государственной думы РФ Виктор Игнатoв. Общее число участников гонки около 200 человек, среди них – местные жители всех возрастов, руководители предприятий и организаций района, а также главы сельсоветов, участвующие в отдельном забеге.

«Дорогие друзья, хорошо, что сегодня продолжаются традиции Коченевского района, очередная «Командирская лыжня». Спорт как известно объединяет. А сейчас как никогда важно быть вместе. Вместе со своим районом, со своей областью, со своей страной. Мы, как и прошлые годы, приготовили всем участникам подарки. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья и победы!» — дал напутствие Виктор Игнатов на старте.

Самому «опытному» участнику «Командирской лыжни-2023» — более 80 лет, он был награждён специальным призом от организаторов соревнований.

На финише участников встречали глава Коченёвского района Евгений Антипов и депутат Госдумы Виктор Игнатов, вручая подарки и памятные календари с фотографиями участников забегов прошлого года.

Победителей в каждой категории наградили медалями и кубками.

Ничто не могло сломить силу духа и волю к победе спортсменов — в категории «женщины 51-60 лет» — участницы, занявшие призовые места, одна за другой падали в конце дистанции, но мужественно вставали, пересекая финишную черту.

Традиционно, несмотря на погодные условия и сильный ветер, на соревнованиях царила дружеская, теплая атмосфера, со всех сторон разносились крики болельщиков и друзей.

Для всех желающих был организован горячий чай, шашлык и сладкое угощение. На протяжении всего времени работала палатка МЧС для обогрева — безопасность превыше всего.