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Под Новосибирском 62-летний водитель погиб в ДТП после обгона

Фото Под Новосибирском 62-летний водитель погиб в ДТП после обгона
Фото Под Новосибирском 62-летний водитель погиб в ДТП после обгона

Фото УГИБДД по НСО

В воскресенье, 12 марта, водитель Honda Fit скончался в результате тройной ДТП в Московском районе Новосибирской области.

61-летний мужчина погиб в результате ДТП на трассе в Мошковском районе Новосибирской области. Авария произошла в 7:40 утра 12 марта. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Фото Под Новосибирском 62-летний водитель погиб в ДТП после обгона 2

В ведомстве уточнили, что водитель Хонда ехал по автодороге Р-255 "Сибирь" из Новосибирска в сторону Мошково. Совершая обгон, он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. От удара Хонду отбросило на двигавшийся грузовик Ford.

Водитель Хонда скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи. Два других водителя за медпомощью не обращались.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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