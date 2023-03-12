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Убитая под Новосибирском 83-летняя женщина оказалась заслуженным учителем

Фото Убитая под Новосибирском 83-летняя женщина оказалась заслуженным учителем
Фото Убитая под Новосибирском 83-летняя женщина оказалась заслуженным учителем

Фото: Знамя труда

Ранее в Новосибирской области молодой человек убил пенсионерку ради наживы.

Убитая 83-летняя жительница Усть-Таркского района оказалась заслуженной учительницей. Об этом сообщает местная газета «‎Знамя труда». Убийство было совершено в ночь с 9 на 10 марта.

По данным следствия, задержанный пробрался в дом к 84-летней женщине, которая от шума проснулась. Земляк ударил ее ножом в шею, после чего похитил имущество и сбежал. Молодому человеку, который ранее ужу был судим, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, в ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — 18-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Напомним, ранее в Новосибирской области 18-летний парень признался в убийстве 84-летней женщины.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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