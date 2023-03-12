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В Бердске отец заставил дочь избить 9-летнего мальчика из-за снежка

Фото В Бердске отец заставил дочь избить 9-летнего мальчика из-за снежка
Фото В Бердске отец заставил дочь избить 9-летнего мальчика из-за снежка

Фото Дениса Винокурова, видео из группы «Свидетель.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

В Новосибирске мужчина заставил дочь избить 9-летнего мальчика, который бросил в нее снежком.

В Новосибирской области полиция начала проверку по факту инцидента на детской площадке в Бердске. По сообщению очевидцев, там мужчина заставил дочь ударить 9-летнего мальчика, который попал в нее снежком. Об этом сообщает "Свидетель Бердск Онлайн" в паблике "ВК".

Как рассказал один из родителей пострадавшего мальчика, конфликт произошел днем 22 февраля в Микрорайоне на улице Березовой. С их слов, сын играл в снежки и случайно попал в девочку.

Спустя некоторое время она вернулась на площадку с отцом. Мужчина держал подростка, заставляя дочь ударить мальчика в ответ.

Инцидент попал на видео камеры наблюдения. На кадрах видно, как отец девочки с силой хватает мальчика за куртку и держит.

После случившегося родители школьника обратились в полицию, начата проверка.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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