В Новосибирской области 18-летний парень признался в убийстве 84-летней женщины

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В Новосибирской области задержан 18-летий мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве пожилой женщины.

18-летний житель Усть-Таркского района Новосибиркой облатси задержан после убийства 84-летней пенсионерки. Обвиняемый уже дал признательные показания. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Молодому человеку, который ранее ужу был судим, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Убийство было совершено в ночь с 9 на 10 марта. Задержанный пробрался в дом к 84-летней женщине, которая от шума проснулась. Земляк ударил ее ножом в шею, после чего похитил имущество и сбежал.

Погибшую пенсионерку соседи обнаружил вечером 10 марта. Они же сообщили в полицию.

Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, в ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — 18-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Сейчас 18-летний рецидивист уже дал признательные показания. Следствие ходатайствует об его аресте.