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В Новосибирской области МЧС предупредило жителей о ветре до 20 м/с и гололеде

Фото В Новосибирской области МЧС предупредило жителей о ветре до 20 м/с и гололеде
Фото В Новосибирской области МЧС предупредило жителей о ветре до 20 м/с и гололеде

Фото Густаво Зырянова/ Сиб.фм

В воскресенье, 12 марта, в Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погодных условий.

В Новосибирской области МЧС распространило предупреждение о сильном ветре и гололеде на трассах 12 марта.

"12 марта ожидаются порывы ветра местами до 20 м/с, сильная гололедица", — говорится в сообщении спасателей.

Синоптики отмечают, что в воскресенье в Новосибирске ожидается плюсовая температура — 0, +2 градуса, при это в вечеру воздух начнет охлаждаться до -3 -5 градусов. Днем вероятен сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Также будет идти мокрый снег с дождем.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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