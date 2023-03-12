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Женское качество: в Новосибирске прошел весенний Кубок по бодибилдингу - 10 горячих фото

Фото Женское качество: в Новосибирске прошел весенний Кубок по бодибилдингу - 10 горячих фото
Фото Женское качество: в Новосибирске прошел весенний Кубок по бодибилдингу - 10 горячих фото

Фото Дениса Винокурова

11 марта в Новосибирске завершился весенний Кубок по бодибилдингу: культуристы соревновались в 15 различных категориях.

Традиционный Кубок Новосибирска по бодибилдингу прошел 11 марта в клубе "Революция". На несколько часов сцена заведения превратилась в эпицентр спорта и красоты. Мужчины и женщины демонстрировали анатомию человеческого тела и результаты многочасовых тренировок с железом.

Фото Женское качество: в Новосибирске прошел весенний Кубок по бодибилдингу - 10 горячих фото 2

Фото Женское качество: в Новосибирске прошел весенний Кубок по бодибилдингу - 10 горячих фото 3

Фото Женское качество: в Новосибирске прошел весенний Кубок по бодибилдингу - 10 горячих фото 4

Фото Женское качество: в Новосибирске прошел весенний Кубок по бодибилдингу - 10 горячих фото 5

Всего в Кубке было представлено 15 различны категорий и номинаций — фитнес-бикини, велнесс-фитнес, пляжный бодибилдинг, классический бодибилдинг и другие.

Фото Женское качество: в Новосибирске прошел весенний Кубок по бодибилдингу - 10 горячих фото 6

Фото Женское качество: в Новосибирске прошел весенний Кубок по бодибилдингу - 10 горячих фото 7

Фото Женское качество: в Новосибирске прошел весенний Кубок по бодибилдингу - 10 горячих фото 8

Фотограф Сиб.фм Денис Винокуров выбрал кадры с самыми эффектными участницами. Эти 10 фото — лучшие мотиваторы для тех, кто планировал весной взять себя в руки, но никак не решался.

Фото Женское качество: в Новосибирске прошел весенний Кубок по бодибилдингу - 10 горячих фото 9

Фото Женское качество: в Новосибирске прошел весенний Кубок по бодибилдингу - 10 горячих фото 10

Подробнее о результатах Кубка Сиб.фм расскажет позже.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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