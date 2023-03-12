Жителей Новосибирской области возмутили леденцы в форме фаллоса

Фото https://ru.freepik.com/author/freepik, из паблика Город Обь Онлайн в "ВК"

Сосательные конфеты в форме фаллоса заметили в продаже жители Новосибирской области.

Жители Новосибирской области возмутились появившимся в продаже леденцам в форме фаллоса. Негодование по поводу конфет в виде мужского члена выразили в паблике "Город Обь онлайн" в "ВК".

Как сообщили жители, конфеты провокационной формы давно продаются в магазинах. Их покупают те, кто хочет сделать оригинальный подарок, а также в качестве антуража для фотосессии и девичников.

Пользователи отметили, что леденцы провокационной формы выпускает местная компания.

Ранее Сиб.фм писал о мастерице из Новосибирска, которая продает подушки в форме женской груди.