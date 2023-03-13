340 котов и кошек борются за звание «Лучшего котика Новосибирска 2023»

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Жители Новосибирска показали более 300 питомцев в конкурсе «Лучший котик Новосибирска 2023».

Сиб.фм проводит конкурс «Лучший котик Новосибирска 2023». Главный приз — годовой запас кошачьего корма Catland. За вторую неделю жители города опубликовали фотографии 340 котов и кошек всех пород, возрастов и расцветок. И в еженедельном зачете есть явные лидеры.

Маркиза — кошка, которой исполнилось 10 лет. Настоящая путешественница, побывала с Хозяевами на Чукотке, пережила наводнение, летала на самолёте, вертолёте, ходила на катере. А ещё отличная охотница, даже с горностаем познакомилась. За неделю Маркиза набрала 1144 лайка.

Матильда, один из лидеров первой недели конкурса, вновь претендует на первое место. Полуторогодовалая азартная и любознательная кошка набрала 2815 лайков.

С Матильдой за наибольшее число голосов соревнуется Мурка. Ещё совсем котёнок, но она смогла получить 2560 лайков. Борьба между молодыми кошками должна разрешиться в последний день второй недели голосования.

Ближайший конкурент кошкам, набравшим больше тысячи лайков — Снежа. Белой голубоглазой кошке 5 лет, и хозяева взяли её из приюта «Кошкино Лукошко».

Еще один умилительный участник конкурса — Пушаня. Он любит воду, знает несколько команд, очень ласковый и практически не умеет мяукать, только курлычет. Ещё он любит сидеть, как человек и отлично ловит мышей на даче. Пузико Пушани оценили 408 раз.

Кто станет победителем второй недели конкурса «Лучший котик Новосибирска 2023»? Кто пройдет в соревнование финалистов и сможет соревноваться за годовой запас корма? Это определят читатели Сиб.фм.

Возможно, ваш питомец сможет составить конкуренцию Матильде, Снеже и Маркизе? Принимайте участие и выигрывайте запас корма Catland на год от генерального спонсора Компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова, а также сертификаты в зоомагазин «Гав-Гав Маркет», сертификат в интернет-магазин зоотоваров «Главное Хвост!» или наполнитель для кошачьих лотков De Murr от партнера «Смартек».