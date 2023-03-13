Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

340 котов и кошек борются за звание «Лучшего котика Новосибирска 2023»

Фото 340 котов и кошек борются за звание «Лучшего котика Новосибирска 2023»
Фото 340 котов и кошек борются за звание «Лучшего котика Новосибирска 2023»

Фото предоставлены героями публикации.

Жители Новосибирска показали более 300 питомцев в конкурсе «Лучший котик Новосибирска 2023».

Сиб.фм проводит конкурс «Лучший котик Новосибирска 2023». Главный приз — годовой запас кошачьего корма Catland. За вторую неделю жители города опубликовали фотографии 340 котов и кошек всех пород, возрастов и расцветок. И в еженедельном зачете есть явные лидеры.

Маркиза — кошка, которой исполнилось 10 лет. Настоящая путешественница, побывала с Хозяевами на Чукотке, пережила наводнение, летала на самолёте, вертолёте, ходила на катере. А ещё отличная охотница, даже с горностаем познакомилась. За неделю Маркиза набрала 1144 лайка.

Фото 340 котов и кошек борются за звание «Лучшего котика Новосибирска 2023» 2

Матильда, один из лидеров первой недели конкурса, вновь претендует на первое место. Полуторогодовалая азартная и любознательная кошка набрала 2815 лайков.

Фото 340 котов и кошек борются за звание «Лучшего котика Новосибирска 2023» 3

С Матильдой за наибольшее число голосов соревнуется Мурка. Ещё совсем котёнок, но она смогла получить 2560 лайков. Борьба между молодыми кошками должна разрешиться в последний день второй недели голосования.

Фото 340 котов и кошек борются за звание «Лучшего котика Новосибирска 2023» 4

Ближайший конкурент кошкам, набравшим больше тысячи лайков — Снежа. Белой голубоглазой кошке 5 лет, и хозяева взяли её из приюта «Кошкино Лукошко».

Фото 340 котов и кошек борются за звание «Лучшего котика Новосибирска 2023» 5

Еще один умилительный участник конкурса — Пушаня. Он любит воду, знает несколько команд, очень ласковый и практически не умеет мяукать, только курлычет. Ещё он любит сидеть, как человек и отлично ловит мышей на даче. Пузико Пушани оценили 408 раз.

Фото 340 котов и кошек борются за звание «Лучшего котика Новосибирска 2023» 6

Кто станет победителем второй недели конкурса «Лучший котик Новосибирска 2023»? Кто пройдет в соревнование финалистов и сможет соревноваться за годовой запас корма? Это определят читатели Сиб.фм.

Возможно, ваш питомец сможет составить конкуренцию Матильде, Снеже и Маркизе? Принимайте участие и выигрывайте запас корма Catland на год от генерального спонсора Компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова, а также сертификаты в зоомагазин «Гав-Гав Маркет», сертификат в интернет-магазин зоотоваров «Главное Хвост!» или наполнитель для кошачьих лотков De Murr от партнера «Смартек».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13973
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12356
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12003
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
11758
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9867
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9378
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9212
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3