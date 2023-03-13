Бастрыкин поручил доложить о смерти пенсионерки после выписки из больницы в НСО

Фото: СКР

Пожилая жительница Новосибирской области попала в больницу с тяжёлым переломом и умерла после выписки.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту смерти пожилой женщины после выписки. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в феврале пенсионерка из Купинского района получила тяжёлый перелом ноги в нескольких местах и попала в больницу. После операции пожилую женщину выписали, однако её состояние ухудшилось. Сибирячку повторно госпитализировали, однако она умерла на следующий день.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Борисовичу Зарипову доложить об установленных в ходе процессуальной проверки обстоятельствах и ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в СК.

Напомним, ранее в Новосибирске женщина сломала ноги у метро «Площадь Ленина».