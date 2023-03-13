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Доля автомобилей китайских марок по итогам I квартала может превысить 40%

Фото Доля автомобилей китайских марок по итогам I квартала может превысить 40%
Фото Доля автомобилей китайских марок по итогам I квартала может превысить 40%

Фото: unsplash.com

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банк «Открытие») проанализировали результаты продаж февраля 2023 года. За последний месяц зимы, по данным АЕБ, было реализовано 41,9 тысячи а/м. При этом в отчет не вошли порядка 10 тысяч автомобилей, реализованных группой Chery, и данные продаж параллельного импорта. С учетом этого доля российских марок в продажах в феврале превысила 50%, а китайских — приблизилась к 40%. Если в марте государственная поддержка сектора не возобновится, восстановление рынка может замедлиться, а «китаизация» нашего авторитейла ускориться. Доля автомобилей китайских марок по итогам I квартала при этом может превысить 40%.

Среди иностранных брендов, которые продолжают подавать сведения в европейскую ассоциацию, лидером по продажам остается марка Haval. В феврале она реализовала 5 324 а/м. Это на 49% больше, чем год назад, и это лучший результат продаж марки за семь с лишним лет ее работы в России. Все модели бренда (Jolion, F7, F7X, H9 и Dargo) входят в топ-25 популярных моделей, а кроссовер Jolion вернул себе титул самой продаваемой иномарки. Продолжая борьбу за долю рынка, марка может уже в текущем году расширить модельный ряд до восьми автомобилей.

У Geely динамика роста продаж в феврале оказалась более значимой (+85%). В абсолютных цифрах результаты выглядят скромнее — 4 053 машины. При этом больше половины объема бизнеса марке по-прежнему обеспечивает всего одна модель — компактный кроссовер Coolray (2 366 а/м; + 272%). Неплохо прибавил и кроссовер Atlas Pro (1 269 а/м; +46%). Разве что обновленная Tugella (366 а/м) неожиданно почти на треть провалилась в продажах. Впрочем, авторитейлеры это связывают с недостатком поставок, а не с потерей спроса.

И наконец, более-менее значимые объемы бизнеса стал обретать и Changan: за февраль клиенты марки приобрели 1 050 а/м (+123%) благодаря состоявшееся в текущем году расширению модельного ряда до восьми машин. При увеличении прогнозируемости и объемов поставок марка имеет все шансы начать продавать по несколько тысяч автомобилей в месяц.

В то же время среди «китайцев» на нашем рынке остается еще одна очень сильная группа — Chery, о результатах продажах которой ее дистрибьютор вот уже почти год предпочитает сообщать лишь раз в квартал. Тем не менее, по оценкам дилеров, три вместе взятых родственных бренда Chery, Exeed и Omoda реализовали в феврале порядка 10 тысяч автомобилей.

В этом свете рыночная доля всех «чайна-каров», продаваемых через официальных импортеров в феврале, приблизилась к 40%. И вполне может их превысить, если в марте государственная поддержка сектора не возобновится. В таком случае восстановление рынка может замедлиться, а «китаизация» нашего авторитейла ускориться.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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