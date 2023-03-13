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«Экологически чистый кот»: первая неделя «Главного котика 2023» завершилась победой Пусика

Фото «Экологически чистый кот»: первая неделя «Главного котика 2023» завершилась победой Пусика
Фото «Экологически чистый кот»: первая неделя «Главного котика 2023» завершилась победой Пусика

Фото предоставлены участниками фотоконкурса «Главный котик Новосибирска 2023»

8 марта был выбран финалист первой недели фотоконкурса «Главный котик Новосибирска 2023». Рассказываем, что известно о первом в 2022 году кошачьем фаворите новосибирцев.

Фавориту первой недели «Главного котика 2023» Пусику в этом году исполнится одиннадцать лет. Его хозяйка Светлана рассказала, что питомец в семье появился внезапно: «У друзей сына разродилась кошка, а мы как раз хотели завести любимца. Он выбрал самого спокойного котёнка и принёс его домой».

Фото «Экологически чистый кот»: первая неделя «Главного котика 2023» завершилась победой Пусика 2

Маленькому пушистику сразу дали величественное и статное имя, как у героя древнегреческой мифологии — Персей, а сокращённо — Персик. Однако хозяева так заласкали своего питомца, что он привык к ещё более уменьшительно-ласкательному прозвищу — теперь котика называют Пусиком и он мгновенно отзывается на эту кличку.

Фото «Экологически чистый кот»: первая неделя «Главного котика 2023» завершилась победой Пусика 3

По словам хозяйки, Пусик — самый домашний кот. Он никогда не выходит за порог, прячется от громких звуков и никого не подпускает к любимой коробочке. Однако пугливый питомец всё равно остаётся главным защитником в доме. Ни один жучок не пройдёт мимо него — всех ждёт смертная казнь.

Фото «Экологически чистый кот»: первая неделя «Главного котика 2023» завершилась победой Пусика 4

«У нас самый экологически чистый кот», — хвалится Светлана. Персей категорически отказывается от мяса и рыбы, однако специальный корм, кусочек сыра или ложечка сгущёнки — его любимые лакомства.

Дома Пусик — не только один из самых ласковых членов семьи, но и очень внимательный слушатель, с которым можно посоветоваться по любому поводу. «Наш кот: папу любит за то, что он ему покупает вкусняшки; маму за то, что убирает за ним; сына любит, потому что они, как братья, выросли вместе; дочь же его интересует, как человек с валерьянкой», — делится хозяйка.

Фото «Экологически чистый кот»: первая неделя «Главного котика 2023» завершилась победой Пусика 5

Семья своего питомца любит не меньше. Каждый в доме не против пообщаться с питомцем, почесать ему животик, поиграть, прогуляться по квартире. «Он всё понимает, — добавляет Светлана. — Он такой же, как и люди. Пусик грызёт когти, по-человечески сидит и лежит, мяукает в ответ, самостоятельно открывает двери. На его мордочке отражаются абсолютно все эмоции».

Фото «Экологически чистый кот»: первая неделя «Главного котика 2023» завершилась победой Пусика 6

Голосование среди финалистов «Главного котика-2023» пройдёт 24 мая. Призом самому милому питомцу Новосибирска станет годовой запас корма Catland от генерального спонсора — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова. Победители недели тоже не останутся без подарка: котики получат корм Catland, сертиификаты в зоомагазин «Гав-Гав Маркет», сертификат в интернет-магазин зоотоваров «Главное Хвост!» или наполнитель для кошачьих лотков De Murr от партнёра «Смартек».

Познакомиться с пушистиками, которые будут соревноваться за победу в 2023 году, можно по ссылке на странице конкурса.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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Главный котик Новосибирска
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