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Эксперт: рынок автотранспорта вышел на траекторию роста

Фото Эксперт: рынок автотранспорта вышел на траекторию роста
Фото Эксперт: рынок автотранспорта вышел на траекторию роста

Фото: unsplash.com

По итогам двух месяцев года жители Сибирского федерального округа оформили в ВТБ автокредиты на сумму около 900 млн рублей. По числу сделок это на 40% выше результата за аналогичный период прошлого года и на 20% больше по объему. По оценкам экспертов, в марте активность заемщиков в этом сегменте продолжит расти на фоне наращивания объемов производства отечественного автопрома и расширения списка импортируемых марок автомобилей.

Как сообщила пресс-служба кредитной организации, с начала года сибиряки получили в банке около 750 автокредитов на общую сумму около 900 млн рублей. Средний чек составил чуть менее 1,2 млн рублей. Регионами-лидерами по объему выданных в Сибири средств на покупку автомобилей в феврале стали Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области.

В целом по стране за два месяца банк выдал более 11 тысяч автокредитов на 13,4 млрд рублей. Более трети от общего объема выдач автокредитов составили российские транспортные средства – за год их доля выросла вдвое. На машины из Китая приходится 21% сделок, что также в два раза превышает значения прошлого февраля года. Доля автомобилей из других стран ожидаемо сократилась и составила 45% в сравнении с 72% годом ранее. Среди отечественных марок лидерство сохраняет Lada – на нее приходится треть всех выдач. Среди китайских брендов первое место перешло к Omoda (10% продаж автокредитов).

В структуре выдач растет доля автомобилей с пробегом: в феврале на них пришлась треть всех сделок – вдвое больше, чем год назад (15%). Кредиты на новые автомобили занимают 43% выдач (против 79% годом ранее). Доля беззалоговых автокредитов за год выросла в четыре раза, с 6% до 24%.

По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ) за год средняя стоимость новых российских легковых автомобилей выросла на 31%, достигнув в феврале 1,3 млн рублей. Цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 млн рублей. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил 3 млн рублей. Больше всего подорожали Chery (+57%) и Geely (+56%). Меньше всего выросли в цене Haval – на четверть.

Средние цены на автомобили с пробегом за год также продемонстрировали рост. Согласно отчету НАПИ, автомобили китайских марок в среднем подорожали за год в 1,7 раза. Цены на подержанные российские автомобили росли не такими высокими темпами – за прошлый год прирост составил 16%.

«Показатели автокредитования демонстрируют, что рынок транспорта в России стабилизировался и вышел на траекторию роста. В феврале он еще не достиг значений 2022 года, когда спрос на покупку машин был на пиковых значениях, но уже в марте мы увидим положительную динамику. Это позволит нарастить рынку объемы квартальных выдач год к году. В дальнейшем спрос на автокредиты будет стимулировать расширение поставок в Россию автомобильных зарубежных брендов, особенно азиатских, а также увеличение производства отечественного автопрома, в том числе ожидаемое возобновление выпуска флагманской модели Lada», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

В целом российские банки выдали с начала года около 155 млрд рублей автокредитов, причем в феврале этот показатель вырос на 6% по сравнению с январем.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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