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К резюме на hh.ru теперь можно добавлять видео о себе

Фото К резюме на hh.ru теперь можно добавлять видео о себе
Фото К резюме на hh.ru теперь можно добавлять видео о себе

Фото: hh.ru

hh.ru, крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, добавила опцию записи видео о соискателе в резюме.

Видео позволит презентовать себя ещё до приглашения на собеседование, быстро выделиться среди других кандидатов и рассказать работодателю о своих навыках. Записать небольшое видео прямо в приложении hh.

hh.ru предоставил возможность соискателям заранее записать видеопрезентацию и приложить её к текстовому резюме. Это дополнительный инструмент для самопрезентации, а не альтернатива привычному резюме. Для соискателя это возможность красиво подать себя, коротко и ёмко рассказать о своих навыках. Резюме с самопрезентацией в формате видео привлекает большее внимание работодателей. Чем полнее соискатель представит себя на старте, тем больше вероятности, что вакансия мечты достанется именно ему. Для работодателей видео с презентацией кандидата — удобная, экономящая время возможность быстрее познакомиться с соискателями и закрыть вакансию.

«Мы просмотрели все видеоролики, которые уже появились в профилях соискателей, и отметили, что качество записанных видео приятно превзошло наши ожидания. Люди самых разных профессий — от курьеров до финансовых директоров — подходят к вопросу ответственно и креативно. Записывают видео, в которых рассказывают о себе и о своих навыках», — сказал Никита Еськов, менеджер по продукту.

Сейчас добавление видео доступно всем зарегистрированным пользователям с актуальными версиями iOS и Android. Пока эта функция работает только в мобильном приложений hh.ru, а длительность ролика ограничена одной минутой.

Запись ролика для hh.ru ничем не отличается от обычной видеосъёмки на мобильный. После того как видео записано, его можно просмотреть и, если всё устраивает, добавить в профиль. Также можно добавить готовую запись и из галереи. Когда видео добавлено на hh.ru, его также можно пересмотреть, удалить или загрузить вместо него новое.

Когда работодатели или рекрутеры просматривают базу резюме, они видят, у каких соискателей есть видеопрезентации, и могут сразу их посмотреть. Также значок воспроизведения видео появляется в чате hh.ru, где соискатель общается с работодателем.

«По итогам опросов мы видим, что у работодателей есть интерес к видеоконтенту. 57,7% сказали, что им интересны видеопрезентации от соискателей, и только 16,8% ответили, что такая форма им не подходит», — говорит Никита Еськов, менеджер по продукту.

Как известно, первое впечатление можно произвести только один раз. И если раньше при трудоустройстве это всегда происходило в нервной обстановке созвона или собеседования, теперь можно расположить к себе работодателя ещё до личного контакта — и сделать это продуманно, размеренно и совершенно спокойно, записав видео с рассказом о себе заранее.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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