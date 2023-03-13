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Крупный банк предупреждает о всплеске мошенничества об измене родине

Фото Крупный банк предупреждает о всплеске мошенничества об измене родине
Фото Крупный банк предупреждает о всплеске мошенничества об измене родине

Фото: unsplash.com

Сбербанк предупреждает о набирающем обороты мошенничестве, в котором жертву обвиняют якобы в измене родине.

Схема такого обмана выглядит следующим образом. Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счета переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы. После этого мошенники подключают «службу безопасности банка» и вынуждают напуганного клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить «сотрудника» банка, якобы укравшего персональные данные клиента.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления банка:

«Наш банк в последнее время фиксирует рост мошеннических звонков, в которых злoумышленники используют в отношении жертвы схему обмана с выдуманными госизменой и финансированием ВСУ. Подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии. В результате жертва не только переводит мошенникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берет кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам. Такие звонки могут поступать только от злoумышленников, поэтому призываем граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками».

Чтобы обезопасить себя, дополнительно подключите уведомления о банковских операциях и следите за их историей — так вы сможете быть уверенными в том, что полностью контролируете ваш счет. Помните, что банк никогда не просит клиента продиктовать полный номер карты, код из СМС или трехзначный код на обороте карты (CVV). В онлайн-библиотеке банка «Кибрарий» можно найти множество полезных материалов для защиты себя и своих близких от кибермошенничества.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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