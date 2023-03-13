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Названы самые необычные вещи, которые жители Новосибирска сдают в секонд-хенд

Фото Названы самые необычные вещи, которые жители Новосибирска сдают в секонд-хенд
Фото Названы самые необычные вещи, которые жители Новосибирска сдают в секонд-хенд

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска сдали в секонд-хенды 122 тонны ненужных вещей.

В Новосибирске благотворительные магазины Gusto приняли за год 122 тонны вещей. Часть этой одежды вновь выставили на продажу, другую часть отдали в переработку и раздали нуждающимся. Поступают в магазины и странные вещи: например, кто-то принес детский противогаз и тёплые вязаные мужские трусы.

Каждый месяц в магазины Gusto поступают по 8-10 тонн вещей. Это больше, чем в прошлые годы: к сравнению, 2 года назад в магазины поступило 108 тонн вещей, а в 2020-м — около 40 тонн.

В Новосибирске работают 2 магазина Gusto и 12 «густобоксов». Это точки приёма, куда можно сдать ненужную одежду.

Полученные от жителей вещи сортируют. Всё, что непригодно для носки, отправляют на переработку. Вещи в хорошем состоянии отправляют в магазины и раздают нуждающимся. По словам руководителя проекта, Алисы Гринемаер, около 80% полученной одежды направляется в благотворительные фонды. На продажу остается значительно меньшая часть. Еще 7% вещей оказываются непригодными для носки.

Часто в благотворительные фонды сдают вещи молодые матери в возрасте 25-35 лет. Как правило, с появлением детей у них меняется стиль жизни и взгляд на вещи. Часть одежды они могут посчитать ненужными и избавиться.

Покупают в магазинах Gusto студенты 17-25 лет и женщины 35-45 лет. Первые еще учатся, а вторые стремятся экономить семейный бюджет.

Зачастую в Gusto сдают неожиданные вещи. Так, жители Новосибирска с 2015 года приносили противогаз для ребенка, пюпитр, учебник русской палеографии 1918 года, кимоно из Японии, мягкую игрушку «скептическую рысь», вентилятор для телефона и тёплые вязаные мужские трусы с детальной проработкой. Коллекцию таких вещей собрать не удаётся: их охотно раскупают.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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