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Новосибирские вузы в этом году выпустят более 2 тысяч специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса

Фото Новосибирские вузы в этом году выпустят более 2 тысяч специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса
Фото Новосибирские вузы в этом году выпустят более 2 тысяч специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса

Фото: nso.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание с членами правительства региона и главами муниципалитетов. С докладом о подготовке кадров с высшим образованием для оборонно-промышленного комплекса выступил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В 2022 и 2023 годах предприятия оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области получили дополнительные заказы. «Для того, чтобы обеспечить безусловное выполнение государственного заказа, требуется наше участие, в том числе, в части подготовки кадров для оборонной промышленности», — отметил Андрей Травников.

Кроме того, губернатор подчеркнул актуальность задачи по закреплению выпускников вузов и средне-специальных учебных заведений на профильных рабочих местах: «Результат абсолютно измерим — это процент трудоустройства выпускников по специальностям. Итоги мы сможем подвести уже летом этого года. Просьба подойти к этой работе ответственно».

Фото Новосибирские вузы в этом году выпустят более 2 тысяч специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса 2

Задача по трудоустройству выпускников решается областным минобром совместно с минпромторгом и предприятиями ОПК. Внедряются новые инструменты — например, для студентов разрабатывают индивидуальные графики обучения, позволяющие совмещать работу и учёбу; совместно с вузами проводятся встречи студентов с потенциальными работодателями.

На сегодняшний день, более десяти тысяч студентов шести новосибирских вузов обучаются по 200 направлениям, которые востребованы оборонно-промышленным комплексом России. Уже в этом году 2136 выпускников получат дипломы по данным специальностям. С предприятиями ОПК сотрудничают НГТУ, СГУГИТ, СибГУТИ, НГУ, НГАСУ, СГУПС.

У студентов старших курсов есть возможность перевода на индивидуальный график обучения, чтобы они могли совмещать университет с работой.

Фото Новосибирские вузы в этом году выпустят более 2 тысяч специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса 3

В феврале-марте с целью обеспечить предприятия новыми кадрами органы государственной власти Новосибирской области провели серию встреч представителей предприятий ОПК и студентов выпускных курсов вузов. Во встречах на базе шести вузов приняли участие более 20 предприятий.

Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области поручено совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса уточнять потребности в специалистах с высшим образованием, взаимодействовать с вузами региона в части проведения встреч со студентами и организации экскурсий.

Вузам региона дано поручение при поддержке министерства образования Новосибирской области организовать работу с предприятиями ОПК и студентами по заключению договоров о целевом обучении, а также вести на постоянной основе мониторинг трудоустройства студентов и выпускников на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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