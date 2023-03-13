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Пассажирские перевозки в пригородных поездах, курсирующих в Новосибирской области, выросли на 18%

Фото Пассажирские перевозки в пригородных поездах, курсирующих в Новосибирской области, выросли на 18%
Фото Пассажирские перевозки в пригородных поездах, курсирующих в Новосибирской области, выросли на 18%

Фото: Густаво Зырянов

В январе – феврале текущего года электропоездами АО «Экспресс-пригород», курсирующими в Новосибирской области, воспользовались более 2,7 млн пассажиров. Это на 18% выше показателя аналогичного периода 2022 года.

Пассажирооборот за этот период составил 117,7 млн пасс-км, что на 21,7% больше, чем в январе – феврале прошлого года.

Увеличение пассажиропотока обеспечено благодаря развитию маршрутной сети пригородных поездов в Новосибирской области.

Так, введенными с 1 января 2023 года новыми маршрутами Новосибирск – Татарская воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Все большую популярность среди новосибирцев набирают и маршруты проекта «Городская железная дорога в Новосибирске», которую ежедневно выбирают более 2 тысяч жителей.

Повышению качества обслуживания пассажиров способствует проводимая работа по обновлению подвижного состава и развитию бесконтактных способов оплаты проезда.

Отметим, что в период с августа 2022 по февраль 2023 года в эксплуатацию введены четыре новых комфортабельных пригородных поезда серии ЭП2Д. А в феврале 2023 годазапущен новый канал продажи билетов – чат-бот в мессенджере Telegram.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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