Результаты Оскара 12 марта 2023 года: лучший фильм, лучшие актер и актриса

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В нынешнем году, по мнению американских киноакадемиков, образцом киношедевра стал хулиганский боевик, собравший сразу семь наград из одиннадцати номинаций, а лучшими актёрами признаны дебютанты мирового кинопроката.

Юбилейная церемония

Ранним утром нового понедельника (по московскому времени), 13-го марта 2023 года в Лос-Анджелесском театре Dolby завершилась очередная и ежегодная церемония вручения кинопремии «Оскар». Она проходит в юбилейный 95-тый раз. Ведущим церемонии в этом году был популярный телеведущий Джимми Киммел.

На традиционную статуэтку в виде золотого рыцаря с мечом претендовали два десятка номинантов в актёрских категориях (16 из них номинированы впервые, то есть являются дебютантами) и десяток кинокартин со всего мира.

Успел всё, везде и сразу

Как тот пострел, что везде поспел, фильм из категории хулиганских боевиков «Всё, везде и сразу» стал лидером по количеству вожделенных статуэток — 7 наград из 11 номинаций, в том числе как лучший фильм. Кроме того, он стал самым кассовым фильмом независимой студии A24, собрав в прокате 106 млн долларов.

Кому всё, а кому ничего

Второе место по числу «Оскаров» занял фильм «На Западном фронте без перемен», собравший четыре награды из девяти номинаций. Немецкий антивоенный фильм режиссера Эдварда Бергера снят по одноименному произведению Эриха Марии Ремарка. 13 марта он признан «Лучшим фильмом на иностранном языке», а также награждён в номинациях за «Лучшую операторскую работу», «Лучшую работу художника-постановщика» и за «Лучшую музыку к фильму».

Две крупные киностудии доказали свою состоятельность и по мнению киноакадемиков заслуженно получили свои награды: проекты студии A24 собрали 9 статуэток, у Netflix шесть «Оскаров».

Самым большим провалом нынешней кинопремии стали сразу две работы: «Банши Инишерина» Мартина Макдоны и «Фабельманы» Стивена Спилберга. Авторы этих фильмов ушли с церемонии награждения с пустыми руками.

Лучшие из лучших

Лучший фильм — «Всё везде и сразу».

Лучшая женская роль — Мишель Йео, «Всё везде и сразу».

Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан, «Всё везде и сразу».

Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кёртис, «Всё везде и сразу».

Лучший оригинальный сценарий — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, «Всё везде и сразу».

Лучший режиссер — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, «Всё везде и сразу».

Лучший монтаж — Пол Роджерс, «Всё везде и сразу».

Лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер, «Кит» (18+, A24).

Лучший грим и прически — «Кит» (Адриан Моро, Джуди Чин, Аннемари Брэдли).

Лучший иностранный фильм — «На Западном фронте без перемен».

Лучший оператор — Джеймс Френд, «На Западном фронте без перемен».

Лучший оригинальный саундтрек — Фолькер Бертельман, «На Западном фронте без перемен».

Лучший художник-постановщик — Кристиан М. Гольдбек, Эрнестина Хиппер, «На Западном фронте без перемен».

Лучший адаптированный сценарий — Сара Полли, «Говорят женщины» (13+).

Лучший документальный фильм — «Навальный».

Лучшая песня — Naatu Naatu из фильма «RRR: Рядом ревет революция», 16+ (М. М. Киравани, Chandrabose).

Лучшие визуальные эффекты — Джо Леттери, Ричард Бэйнхэм, Эрик Сайндон, Дэниел Барретт за фильм «Аватар: Путь воды» (13+, Lightstorm Entertainment).

Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо» (6+, Netflix).

Лучший короткометражный документальный фильм — «Заклинатели слонов» (13+, Netflix)

Лучший короткометражный фильм — «Прощание по-ирландски» (16+).

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Мальчик, Крот, Лис и Конь» (6+, Apple TV+).

Лучший дизайн костюмов — Рут Е. Картер, «Черная Пантера: Ваканда навеки» (13+, Disney).