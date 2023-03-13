Российские студенты создали дрон для поиска утечек на трубопроводах

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Студенты из Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина разработали специальный дрон, который позволит обнаружить утечки на газопроводах и теплотрассах.
Студенты Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина разработали программируемый дрон, который будет искать утечки на газопроводах и теплотрассах с помощью инфракрасного излучения, пишет RT.
Разработка включает в себя совмещение технологий БПЛА, искусственного интеллекта, а также графического анализа. Сам дрон представляет из себя гексакоптер, то есть систему из шести моторов, что увеличит его массу и увеличит качество стабилизации в воздухе. Это позволит вести работы даже в плохую погоду.
По словам лидера проекта Кирилла Выставкина, новая разработка будет оснащена точной системой геолокации и программным обеспечением, благодаря которым дрон сможет перемещаться вдоль теплотрасс и газопроводов и снимать изображения при помощи тепловизионной матрицы в инфракрасном излучении.
«Полученные кадры будут записываться на внешнее устройство памяти, а затем отправляться в программу с искусственным интеллектом для распознавания утечек. Система передвижения при помощи привязок к координатам сообщит о проблемном участке трубы или теплотрассы», — объяснил он.
Разработчики уверены, что дрон будет востребован у региональных теплоснабжающих организаций.
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