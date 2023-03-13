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Российские студенты создали дрон для поиска утечек на трубопроводах

Фото Российские студенты создали дрон для поиска утечек на трубопроводах
Фото Российские студенты создали дрон для поиска утечек на трубопроводах

Freepik, authors: ollo

Студенты из Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина разработали специальный дрон, который позволит обнаружить утечки на газопроводах и теплотрассах.

Студенты Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина разработали программируемый дрон, который будет искать утечки на газопроводах и теплотрассах с помощью инфракрасного излучения, пишет RT.

Разработка включает в себя совмещение технологий БПЛА, искусственного интеллекта, а также графического анализа. Сам дрон представляет из себя гексакоптер, то есть систему из шести моторов, что увеличит его массу и увеличит качество стабилизации в воздухе. Это позволит вести работы даже в плохую погоду.

По словам лидера проекта Кирилла Выставкина, новая разработка будет оснащена точной системой геолокации и программным обеспечением, благодаря которым дрон сможет перемещаться вдоль теплотрасс и газопроводов и снимать изображения при помощи тепловизионной матрицы в инфракрасном излучении.

«Полученные кадры будут записываться на внешнее устройство памяти, а затем отправляться в программу с искусственным интеллектом для распознавания утечек. Система передвижения при помощи привязок к координатам сообщит о проблемном участке трубы или теплотрассы», — объяснил он.

Разработчики уверены, что дрон будет востребован у региональных теплоснабжающих организаций.

Напомним, ученые из Самары разработали уникальный тест для оценки эффективности лекарств.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

студенты
теплотрасса
разработки
газопровод
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