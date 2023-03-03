Ученые из Самары разработали уникальный тест для оценки эффективности лекарств

Freepik, authors: angelp
В НИИ биотехнологий Самарского медуниверситета ученые разработали уникальную тест-систему, которая определяет эффективность лекарственных препаратов.
В НИИ биотехнологий Самарского медуниверситета ученые в рамках программы Минобрнауки «Приоритет 2030» разработали уникальную тест-систему, которая позволить определить эффективность лекарственный препаратов, пишет sovainfo.ru.
Эксперты создали тест-систему на основе человеческих клеток, полученных из операционного материала. На них ученые проверяли действие препаратов различных российских и зарубежных производителей для лечения псориаза, ревматоидного артрита и других заболеваний. Исследование показало высокий результат.
Следующим шагом будет разработка и создание новых тест-систем для поиска противоопухолевых лекарственных препаратов.
Напомним, самарские врачи вернули к жизни пациента с тяжелой пневмонией.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают