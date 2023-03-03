Ученые из Самары разработали уникальный тест для оценки эффективности лекарств

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В НИИ биотехнологий Самарского медуниверситета ученые разработали уникальную тест-систему, которая определяет эффективность лекарственных препаратов.

В НИИ биотехнологий Самарского медуниверситета ученые в рамках программы Минобрнауки «Приоритет 2030» разработали уникальную тест-систему, которая позволить определить эффективность лекарственный препаратов, пишет sovainfo.ru.

Эксперты создали тест-систему на основе человеческих клеток, полученных из операционного материала. На них ученые проверяли действие препаратов различных российских и зарубежных производителей для лечения псориаза, ревматоидного артрита и других заболеваний. Исследование показало высокий результат.

Следующим шагом будет разработка и создание новых тест-систем для поиска противоопухолевых лекарственных препаратов.

Напомним, самарские врачи вернули к жизни пациента с тяжелой пневмонией.