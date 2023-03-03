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Ученые из Самары разработали уникальный тест для оценки эффективности лекарств

Фото Ученые из Самары разработали уникальный тест для оценки эффективности лекарств
Фото Ученые из Самары разработали уникальный тест для оценки эффективности лекарств

Freepik, authors: angelp

В НИИ биотехнологий Самарского медуниверситета ученые разработали уникальную тест-систему, которая определяет эффективность лекарственных препаратов.

В НИИ биотехнологий Самарского медуниверситета ученые в рамках программы Минобрнауки «Приоритет 2030» разработали уникальную тест-систему, которая позволить определить эффективность лекарственный препаратов, пишет sovainfo.ru.

Эксперты создали тест-систему на основе человеческих клеток, полученных из операционного материала. На них ученые проверяли действие препаратов различных российских и зарубежных производителей для лечения псориаза, ревматоидного артрита и других заболеваний. Исследование показало высокий результат.

Следующим шагом будет разработка и создание новых тест-систем для поиска противоопухолевых лекарственных препаратов.

Напомним, самарские врачи вернули к жизни пациента с тяжелой пневмонией.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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