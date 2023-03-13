Россиянам объяснили, как выбрать наиболее выгодную карту с кэшбеком

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По словам финансиста Марии Дергачевой, выбрать самую выгодную карту с кэшбеком поможет проверка всех условий.

Эксперт финансовой платформы «Сравни» Мария Дергачёва объяснила, как выбрать наиболее выгодную карту с кэшбеком. По ее словам, нужно проверить все условия карты, передает RT.

«Посмотрите, насколько велики комиссии банка, например за смс-уведомления или обслуживание. Кроме того, часто существуют ограничения по максимальной сумме в месяц и по минимальным тратам с карты для начисления бонусов», — объяснила эксперт.

Кроме того, Дергачева порекомендовала уточнить форму начисления: рубли, бонусы или мили.

«Если у банка есть категории повышенного кэшбека за покупки в избранных категориях, изучите их перед оформлением карты. Эти категории должны подходить вам и быть частью ежемесячных расходов», — отметила финансист.

Однако специалист напомнила, что не стоит применять такую карту только для покупок в специальных категориях — банки могут заподозрить вас в злоупотреблении. Кроме того, не сработают и фиктивные покупки, добавила она.

«Стоит проверить и округление — банки часто начисляют его не на все расходы, а округляют сумму в меньшую сторону. Например, при покупке в 599 рублей с кэшбеком в 1% банк может вернуть не 5 рублей 99 копеек, а 5 рублей. Это можно узнать заранее в условиях программы лояльности на сайте банка», — подытожила финансовый эксперт.

Напомним, банки отмечают рост спроса на получение налогового вычета онлайн.