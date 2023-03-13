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общество

«Ужас полный творится в городе»: жители Новосибирска выстроились в очередь в травмпункте после падения на гололеде

Фото «Ужас полный творится в городе»: жители Новосибирска выстроились в очередь в травмпункте после падения на гололеде
Фото «Ужас полный творится в городе»: жители Новосибирска выстроились в очередь в травмпункте после падения на гололеде

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирска часами сидят в очереди в травмпункте при ГКБ №25 — за последние сутки жертвами гололеда стали десятки горожан.

В понедельник, 13 марта, Новосибирск превратился в большой каток. После оттепели в выходные дни ударили морозы — дороги и тротуары покрылись слоем льда. Преодолеть такую полосу препятствий и уцелеть удается не всем. Поэтому с утра десятки горожан штурмуют травмпункты, часами просиживая в очередях на прием. В одном из медучреждений побывал журналист Сиб.фм.

Тротуар у травматологического отделения при клинической больнице №25 — такой же, как и во всем городе: много льда и ни капли песчаной смеси. Внутри — ожидаемая картина. Десятки людей разных возрастов поскользнулись и теперь сидят в очереди к врачу, на рентген, либо ожидают результатов снимка.

Фото «Ужас полный творится в городе»: жители Новосибирска выстроились в очередь в травмпункте после падения на гололеде 2

Пожилая женщина стонет и жалуется на боль в ребрах и гул в голове — на прием ее сопровождает дочь. Пенсионерка рассказывает, что утром прибралась дома и решила вынести мусор в жилмассиве Юбилейный. А дальше — сильное падение на тротуаре у подъезда.

«Старалась идти аккуратно, знала, что на улице скользко, но не помогло», сетует сибирячка.

Похожая ситуация произошла еще с одной пациенткой травмпункта — она пошла за продуктами на жилмассиве Снегири. На входе в магазин популярной сети женщина поскользнулась и всем телом упала на правую руку. Вместо покупок ей пришлось звонить мужу и вставать в очередь на рентген.

«Ужас полный творится в городе. Вы посмотрите, не то что во дворах и на тротуарах, даже возле больницы все во льду. Ходить невозможно»,- говорит она.

Впрочем, не все добираются до больницы своим ходом — кого-то привозят на скорой.

«Мы ждали скорую 1 час 45 минут», — жалуется девушка, которая привезла свою мать с переломом руки. Она упала на остановке. Сейчас ей наложили гипс.

Фото «Ужас полный творится в городе»: жители Новосибирска выстроились в очередь в травмпункте после падения на гололеде 3

«Упала, очнулась — гипс», — цитирует женщина известную фразу из кинофильма «Бриллиантовая рука».

В очереди есть и молодые люди. Так девушка всего лишь хотела сходить в магазин за хлебом, но оказалась в травмпункте с сильной болью в колене. Все опять же из-за гололеда.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске юрист Сапожникова рассказала о возмещении ущерба из-за падения на льду.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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