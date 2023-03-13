Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске начался суд над няней, обвиняемой в гибели двух детей при пожаре

Фото В Новосибирске начался суд над няней, обвиняемой в гибели двух детей при пожаре
Фото В Новосибирске начался суд над няней, обвиняемой в гибели двух детей при пожаре

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске идёт процесс по делу няни, обвиняемой в гибели при пожаре двух детей при пожаре в Первомайском районе.

Первомайский районный суд Новосибирска начал рассматривать материалы уголовного дела в отношении няни, которую обвиняют в гибели двух детей при пожаре. Об этом передаёт корреспондент Сиб.фм, присутствовавший перед началом процесса. Суд будет проходить в закрытом формате.

«Начато рассмотрение уголовного дела в отношении 19-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение по неосторожности смерти двум лицам" и ст.125 УК РФ "Заведомое оставление в опасности лица в опасном для жизни и здоровья состоянии". По версии следствия, обвиняемая осуществляла на постоянной основе уход за двумя несовершеннолетними детьми. 20 декабря 2022 года девушка оставила в квартире на длительное время двух малолетних детей, где произошло возгорание и значительное задымление. Смерть наступила в результате отравления продуктами горения», — заявила представитель прокуратуры.

Няня считает себя виновной в том, что оставила детей без присмотра, однако не признаёт обвинения в последствиях, которые наступили позже. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём — предположительно, дети нашли зажигалку и воспользовались ею, уточнил гособвинитель.

Потерпевшим признан дедушка погибших — отец папы детей.

24-летнюю мать малышей, против которой также было возбуждено уголовное дело, суд оставил по подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мать погибших детей рассказала подробности трагедии.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14024
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12406
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12050
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
11794
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9891
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9390
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9223
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3