В Новосибирске начался суд над няней, обвиняемой в гибели двух детей при пожаре

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске идёт процесс по делу няни, обвиняемой в гибели при пожаре двух детей при пожаре в Первомайском районе.

Первомайский районный суд Новосибирска начал рассматривать материалы уголовного дела в отношении няни, которую обвиняют в гибели двух детей при пожаре. Об этом передаёт корреспондент Сиб.фм, присутствовавший перед началом процесса. Суд будет проходить в закрытом формате.

«Начато рассмотрение уголовного дела в отношении 19-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение по неосторожности смерти двум лицам" и ст.125 УК РФ "Заведомое оставление в опасности лица в опасном для жизни и здоровья состоянии". По версии следствия, обвиняемая осуществляла на постоянной основе уход за двумя несовершеннолетними детьми. 20 декабря 2022 года девушка оставила в квартире на длительное время двух малолетних детей, где произошло возгорание и значительное задымление. Смерть наступила в результате отравления продуктами горения», — заявила представитель прокуратуры.

Няня считает себя виновной в том, что оставила детей без присмотра, однако не признаёт обвинения в последствиях, которые наступили позже. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём — предположительно, дети нашли зажигалку и воспользовались ею, уточнил гособвинитель.

Потерпевшим признан дедушка погибших — отец папы детей.

24-летнюю мать малышей, против которой также было возбуждено уголовное дело, суд оставил по подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мать погибших детей рассказала подробности трагедии.