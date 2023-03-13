В Новосибирске закроют для пешеходов разобранную лестницу у Речного вокзала

Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске подрядчик во второй раз сорвал сроки ремонта лестницы возле станции метро «Речной вокзал».

В Новосибирске затянулся ремонт опасного спуска к метро и железнодорожной станции «Речной вокзал», которым ежедневно пользуются тысячи пассажиров метро и пригородных электричек. Подрядная организация ООО «Галактика», которая выиграла аукцион на ремонт лестницы еще 22 ноября прошлого года, свои обязательства не выполнила. Стоимость контракта составляла 778 600 рублей.

За эти деньги «Галактика» должна была демонтировать разрушенные конструкции, установить новые перила, пандусы и ступени. Однако 13 марта стало известно, что лестницу до сих пор не отремонтировали. МКУ «ДЭУ №1» начал процесс расторжения муниципального контракта с ООО «Галактика». Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Сообщается, что изначально подрядчик должен был выполнить весь заявленный спектр работ к 31 января, но попросил об отсрочке до 14 февраля, однако в итоге все равно не выполнил заказ.

Мэрия Новосибирска уже направила в прокуратуру города обращение с просьбой принять меры в отношении недобросовестного подрядчика. УФАС России по Новосибирской области также будет уведомлено о необходимости включения ООО «Галактика» в реестр недобросовестных поставщиков.

До тех пор пока муниципалитет не выберет нового исполнителя, проход на лестнице возле станции метро «Речной вокзал» будет закрыт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новосибирске нашли деньги на ремонт лестницы у станции метро «Речной вокзал».