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Весенние каникулы в школах 2023: когда начнутся, сколько продлятся

Фото Весенние каникулы в школах 2023: когда начнутся, сколько продлятся
Фото Весенние каникулы в школах 2023: когда начнутся, сколько продлятся

Pixabay.com

С наступлением первого весеннего тепла в помещениях сложно усидеть не только взрослым. По статистике Минобрнауки РФ, у подавляющего количества российских учащихся наблюдается повышенная утомляемость, вялость, невнимательность и эмоциональная неустойчивость. Весенние десятидневные каникулы придутся, как нельзя, кстати.

Разные сроки

Учитывая, что в каждой отдельной школе нашей страны могут устанавливаться собственные даты каникул, эксперты Минобрнауки рекомендуют родителям школьников уточнять информацию о начале и завершении весенних каникул в 2023 году у администрации учебного учреждения, где обучается ребенок.

При любом раскладе школьный отдых будет продолжаться не менее десяти суток. Для учеников, которые обучаются по четвертям, весенние каникулы начнутся в пятницу, 24 марта 2023 года. Соответственно, вернуться за парты детям нужно в понедельник, 3 апреля.

В случае, когда дети проходят обучение по триместрам или модулям, их весенний «отпуск» может стартовать в субботу, 8 апреля 2023 года. Возобновятся занятия для таких учеников 17 апреля (в первый будний день 4‑ой недели апреля).

Фото Весенние каникулы в школах 2023: когда начнутся, сколько продлятся 2

Как провести весенние каникулы с ребенком?

Вечное стремление родителей школьников соединить полезное с приятным поддерживает и государство. Так, в рамках государственного проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» разработаны специальные туристические маршруты по местам знаменитых сражений Великой Отечественной войны в Волгоградской, Курской и Белгородской областях (в нынешнем году отмечаются важные юбилеи значимых и переломных побед ВОВ: 80-летие победы в Сталинградской битве и 80 лет со дня победы в Курской битве). Отметим, что общее количество таких маршрутов превышает сотню. Так что выбрать есть из чего.

Льготные путёвки

В период весенних каникул родители некоторых категорий российских школьников могут приобрести льготные путёвки на весенние смены в загородные детские лагеря. Речь идёт об отдыхе и оздоровлении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (расходы за них будут полностью покрыты бюджетами местных муниципалитетов).

На сегодняшний день, по словам начальника Департамента по вопросам семьи и детей Маргариты Шараповой, такие путёвки есть в наличии. Обратиться за ними можно в любой МФЦ.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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