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общество

97% кровель очищено от снега и наледи в Новосибирске

Фото 97% кровель очищено от снега и наледи в Новосибирске
Фото 97% кровель очищено от снега и наледи в Новосибирске

Фото: мэрия города Новосибирска

В Новосибирске завершаются работы по уборке снега и наледи со скатных крыш. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что за несвоевременную очистку кровель управляющие компании и хозяйствующие субъекты будут нести ответственность.

«15 марта по графику заканчивается срок уборки снега с крыш. На сегодня из 3875 скатных кровель по Новосибирску очищено 3741 — это 97%. В Центральном, Дзержинском и Советском районах работы уже завершены, в остальных – готовность более 90%. В связи с повышением температуры управляющие компании начали расконсервацию дождеприемников на придомовых территориях, где имеется техническая возможность: 438 находится в зоне подтопления, 119 из них – расконсервировано. Продолжается вывоз снега с придомовых территорий, находящихся в зоне возможного подтопления, с них вывезено более 17 тысяч кубометров снега», — рассказал на аппаратном совещании начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

Фото 97% кровель очищено от снега и наледи в Новосибирске 2

В связи с погодными условиями обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами, особенно тротуарной части, ведется в усиленном режиме.

Фото 97% кровель очищено от снега и наледи в Новосибирске 3

Мэр Анатолий Локоть отметил, что борьба с гололедом на тротуарах является одной из первоочередных задач в период перепада температур.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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