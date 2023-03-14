Директор КТИ НП Юрий Чугуй скончался в Новосибирске

Фото Н. Малахина, v-mire-nauki.ru

Директор Конструкторско-технологического института Новосибирска Юрий Чугуй умер в возрасте 77 лет.

В понедельник, 13 марта 2023 года, стало известно о смерти бывшего руководителя Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН. Юрий Чугуй умер на 78-м году жизни.

Сибирский учёный родился в 1945 году в Алтайском крае. Учился в НГУ, после выпуска работал в Институте автоматики и электрометрии СО АН СССР. Он получил должность директора КТИ НП в возрасте 42 лет. В 1987 году это было специальное конструкторское бюро научного приборостроения, которое получило название института в 1991 году.

В научной среде Юрий Чугуй известен по трудам в области трехмерной оптики, измерительных технологий и обработки информации. В СССР он был одним из первопроходцев в направлении Фурье-оптики 3D объектов. Суммарно за свою карьеру он стал соавтором 351 научной работы, в том числе 6 монографий и 31 патента.

С ученым попрощаются в актовом зале КТИ НП 16 марта с 10.30 до 11.30.