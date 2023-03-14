Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Директор КТИ НП Юрий Чугуй скончался в Новосибирске

Фото Директор КТИ НП Юрий Чугуй скончался в Новосибирске
Фото Директор КТИ НП Юрий Чугуй скончался в Новосибирске

Фото Н. Малахина, v-mire-nauki.ru

Директор Конструкторско-технологического института Новосибирска Юрий Чугуй умер в возрасте 77 лет.

В понедельник, 13 марта 2023 года, стало известно о смерти бывшего руководителя Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН. Юрий Чугуй умер на 78-м году жизни.

Сибирский учёный родился в 1945 году в Алтайском крае. Учился в НГУ, после выпуска работал в Институте автоматики и электрометрии СО АН СССР. Он получил должность директора КТИ НП в возрасте 42 лет. В 1987 году это было специальное конструкторское бюро научного приборостроения, которое получило название института в 1991 году.

В научной среде Юрий Чугуй известен по трудам в области трехмерной оптики, измерительных технологий и обработки информации. В СССР он был одним из первопроходцев в направлении Фурье-оптики 3D объектов. Суммарно за свою карьеру он стал соавтором 351 научной работы, в том числе 6 монографий и 31 патента.

С ученым попрощаются в актовом зале КТИ НП 16 марта с 10.30 до 11.30.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14298
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12702
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12347
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
10124
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9489
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9324
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
8328
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов