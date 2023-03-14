Для малоимущих россиян могут ввести новую меру поддержки

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В России предложили освободить малоимущих граждан от подоходного налога при продаже жилья.

Малоимущие семьи в России, а также граждан, нуждающихся в дорогом лечении или реабилитации, купивших недвижимость с помощью материнского капитала, а также многодетные семьи, могут быть освобождены от подоходного налога при продаже жилья. Такую инициативу в кабмин, Совет Федерации и Министерство финансов направила федеральная компания «Этажи», пишут «Известия».

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, идея достойна того, чтобы ее рассмотреть. Возможно, следует даже освободить от такого налога все семьи с детьми, которые планируют улучшать жилищные условия, считает он.

«Учитывая повышенный объем соцобязательств, который сейчас ложится на бюджеты всех уровней, новые меры поддержки должны носить явно выраженный таргетированный характер», — высказал свое мнение член комитета ГД по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский.

Такую идею поддержал и эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Он отметил, что предложение соответствует принципам адресности и учета нуждаемости, поэтому должно быть поддержано.

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