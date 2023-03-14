Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали новосибирские спортсмены на играх «Дети Азии»

Фото: Управление физкультуры и спорта мэрии

Мэр Анатолий Локоть лично поздравил победителей и участников II зимних Международных игр «Дети Азии», вручил им памятные подарки. Спортсмены из Новосибирска в составе команды Сибирского федерального округа завоевали две золотые и одну бронзовую медаль.

Глава города поздравил всех участников игр «Дети Азии» с успешным выступлением на соревнованиях: «Отрадно, что наши юные спортсмены показали высокий уровень подготовки и достойно представили Новосибирск. Желаю вам успеха, не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше».

Соревнования проходили с 23 февраля по 5 марта в Кузбассе. В них поучаствовало более 800 спортсменов из 12 стран: Беларуси, Казахстана, Армении, Кувейта, Таиланда, Ливана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Афганистана, Кыргызстана. Разыграно 57 комплектов медалей.

Лидер общего медального зачёта — Сибирский федеральный округ. Спортсмены завоевали 39 медалей: 15 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых. Соревнования проходили в десяти видах спорта: кёрлинге, конькобежном спорте, шорт-треке, фристайле, прыжках с трамплина, горных лыжах, лыжных гонках, сноуборде, хоккее, фигурном катании. Шестеро новосибирских спортсменов в составе команды получили две золотые и одну бронзовую медаль. Анна Иванцова и Лев Турченко в турнире смешанных пар по кёрлингу заняли первое место, одержав победу в финальной игре с командой Уральского федерального округа со счётом 11:4. Тренер МАУ СШ «ЦЗВС» Артём Шмаков.

В финальном забеге в классическом спринте на дистанции 1,3 км уверенную победу одержал Дмитрий Трушкин. В эстафете свободным стилем занял третье место и показал наилучшее время среди всех 22 юношей — участников эстафеты. Тренирует спортсмена Геннадий Одиноков.

Впечатлениями о соревнованиях и своих соперниках поделилась юная спортсменка Ксения Савина: «На соревнованиях среди соперников царила дружеская обстановка, мы общались с ребятами из других команд. Конкуренция была высокой, особенно сильные спортсмены были из Уральского федерального округа и Москвы».

По словам Льва Турченко, в соревнованиях по керлингу главное правило — взаимное уважение к соперникам: «Керлинг — очень интересная командная игра, где каждый из её участников тебя подбадривает. Капитану приходится думать, выстраивать тактику всей игры, чтобы не было ошибок и в итоге поражения. От настроения одного человека зависит общий настрой на игру».