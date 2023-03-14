«Их время истекло»: колдун Антонио Альба предупредил союзников Зеленского о страшном финале

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Мексиканский колдун, точность предсказаний которого составляет 80 процентов, предрёк странам Европы и США погружение в глубокий кризис, а президенту Незалежной посоветовал держаться от них подальше.

Ничего кроме правды

Ученик потомственных шаманов и магов, Антонио Васкес Альба предсказывает будущее посредством гадания на Таро, а также опирается на скопленные астрологические знания. Его способности помогли предугадать с точность 75-80 % такие глобальные события, как пандемию коронавируса, войну в Ираке и Сирии, победу на выборах в США Дональда Трампа, а в Мексике – Филиппе Кальдерона. Те, кто общался с мексиканским провидцем, в один голос заявляют, что Антонио никогда не боялся говорить правду, какой бы горькой она не была.

Позиция прежняя

К нашей стране Васкес относится с большим почтением. Он уверен, что российскую мощь невозможно подавить и, несмотря даже на мировую нестабильность, Россия в ближайшие пару лет выйдет из кризиса – уйдут все проблемы, спадет политическое давление и нам удастся сохранить за собой позицию мировой державы.

Своим внутренним зрением колдун видит над Россией особое свечение, которого нет ни над одной из стран мира. Это значит, по его словам, что эта территория находится под особой защитой высших сил, и если кто-то будет пытаться нарушить этот процесс, пожалеет. Это касается как экономических санкций, так и военных провокаций.

Стремительное преображение до исчезновения

Составляя прогнозы на текущий 2023 год, колдун заверил, что «всё в мире начнёт стремительное преображение. Одни страны будут становиться красивее и сильнее, а другие начнут увядать, а потом полностью исчезнут».

Исчезновение, в первую очередь, по мнению пророка, грозит странам Европы и США: «Америка и Европа стоят под звёздами, испускающими разрушительный свет. С этим ничего нельзя поделать. Как бы они не стремились к процветанию, их время вышло», пояснил он.

Согласно прогнозу Альба, на истинных виновников сегодняшних мировых проблем должны указать удары стихии, и беды уже в ближайшем будущем коснутся Нью-Йорка: «Будет много воды, но её нельзя будет пить, потому что она будет отравлена человеком. Конец же 2023 года станет началом распада Евросоюза, который завершится через несколько лет. К тому времени США потеряют статус мирового гегемона», уверен колдун из Мексики. Кроме того, Васкес посоветовал странам Евросоюза и украинскому президенту не соваться на Россию, намекая на печальное прошлое Наполеоновской армии.