Испытание гипса северной программы для выпуска строительных смесей прошло успешно

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«Норникель» совместно с крупнейшим российским производителем строительно-отделочных материалов компанией «Волма» провел успешные испытания гипса, вырабатываемого на объектах Серной программы. Тесты показали, что этот гипс можно использовать в строительстве.

Флагманский экологический проект «Норникеля» Серная программа предполагает улавливание и утилизацию сернистого газа на норильских металлургических заводах и производство из него безвредного гипса. Его можно без ущерба для окружающей среды складировать в гипсохранилищах или использовать для конкретных целей, например, в производстве строительных материалов.

Предварительные лабораторные исследования этого гипса показали: он соответствует высоким строительным стандартам, что позволяет использовать его как в промышленном, так и в гражданском строительстве.

Заключительным этапом исследований будет официальная экологическая экспертиза, после которой Серная программа может стать практически неисчерпаемым источником сырья для специализированных компаний, выпускающих строительные смеси, таких как «Волма».

После прохождения всех этапов исследований компания может начать производить качественные смеси на основе гипса в Норильске, где есть все остальные необходимые компоненты: щебень, песок и вода.

Размещение производства в Норильске позволит без дополнительных затрат на логистику применять смеси в масштабной программе реновации города. В перспективе рассматривается возможность распространять смеси через сбытовую сеть «Волма». Вывозить готовый продукт из Норильска можно будет по Северному морскому пути или через Енисей.

«Вместо того, чтобы лежать в хранилищах, гипс Серной программы может поступить в оборот и использоваться для производства строительных материалов. В результате первого этапа испытаний мы видим, что наш гипс чистый, не содержит вредных примесей. Вместе с коллегами из «Волма» мы подбираем компонентный состав, разрабатываем рецептуру строительных смесей, чтобы в перспективе выйти на рынок с новым продуктом», — прокомментировала Директор производственно-технического департамента «Норникеля» Екатерина Ахмадеева.

Серная программа — крупнейшая и наиболее важная экологическая инициатива, предусматривающая утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал компании, что позволит кардинально сократить выбросы диоксида серы в Норильске.

Департамент технологических инноваций компании также руководит исследованиями других способов использования побочных материалов нейтрализации диоксида серы – использования гипса в качестве компонента для закладочных смесей для рудников, для рекультивации карьеров, использования серы для производства серобетона, сероасфальтобетона, искусственного щебня, гидроизоляционных материалов, а также азотного удобрения сульфат аммония.