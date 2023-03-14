Кинотуризм: как россияне сочетают любимые виды отдыха

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Кинотуризм — вид отдыха, совсем недавно полюбившийся россиянам. Оператор проанализировал обезличенные данные своих абонентов и выяснил, по каким киноместам России новосибирцы путешествовали этой зимой.

Согласно статистическим данным МегаФона, Дагестан оказался наиболее привлекательным для новосибирских путешественников в этом году. Туристический поток увеличился на 86%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом для связи с близкими абоненты оператора предпочитали голосовую связь (рост 19%). Дагестан занимает особое место как в советском, так и в российском кинематографе. Начиная с 1920-х годов прошлого века здесь снимают фильмы, многие из которых популярны по сей день. Один из таких «Белое солнце пустыни», который снимали в районе бархана Сары-Кум. В 2020 году в республике снимали российский драматический фильм «Пальмира». Основная часть действия разворачивается в селе Кахабросо, в долине реки Сулак и в древнейшем городе России Дербенте.

На второй строчке в рейтинге туристов из Новосибирской области — Ставропольский край. Громкая премьера года — фильм-сказка «Чебурашка» частично снималась на Кавказских Минеральных Водах: в Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках. Аналитиками оператора был зафиксирован рост турпотока из Новосибирской области в этих направлениях — 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Путешествуя по местам знаменитых лечебниц, новосибирцы активнее пользовались мобильным интернетом (рост 56%) и чаще звонили друзьям и близким (рост 57%). В целом с начала года число отдыхающих на этих курортах выросло на 12% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Замыкает тройку лидеров популярных направлений для кинотуризма Ростовская область. В феврале в прокат вышел сериал «Раневская» о творческом пути актрисы. Его снимали в ее родном городе Таганроге, а местные СМИ активно освещали кинопроцесс. Вероятно, интерес к жизни Фаины Георгиевны спровоцировал рост туристического потока. По данным городской администрации, он увеличился почти в 1,5 раза. Кроме того, в 2020 году в Новочеркасске снимали драму «Дорогие товарищи!» о печальных событиях, происходивших в городе в 1962 году. Путешествуя по этим памятным местам путешественники из Новосибирской области предпочитали делиться впечатлениями от уведенного при помощи голосовой связи. Аналитики зафиксировали рост именно голосового трафика, он составил 8%.

Для обеспечения растущих интернет-потребностей путешественников, любящих кинематограф, оператор постоянно модернизирует уже существующие объекты связи, улучшая покрытие и увеличивая ёмкость, а также запускает новые. Также для любителей общения с помощью социальных сетей в феврале этого года оператор увеличил пропускную способность в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram. Широкий канал связи даёт лучшие скорости и сокращает время отклика сервера.