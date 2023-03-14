Комитет Заксобрания НСО обсудил необходимость активизации зернового рынка

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Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям обсудил ситуацию с реализацией зерна прошлогоднего урожая.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов, средние отпускные цены сельскохозяйственных товаропроизводителей на зерно в 2023 году ниже, чем в 2022 или в 2021. Другие негативные тенденции — снижение посевных площадей, особенно заметное в двух районах области, уменьшение количества приобретаемых удобрений и оборудования. «Аграрии неохотно идут кредитоваться, неохотно идут на лизинговые условия для того, чтобы приобретать новую технику», — констатировал он.

Депутат Андрей Биль обратил внимание на показатели реализации прошлогоднего урожая: из собранных в 2022 году 3600 тысяч тонн реализован 61 процент. Нереализованными осталось около 1,5 млн тонн зерна. «Вы говорите, аграрии неохотно кредитуются, а на что им кредитоваться? Неохотно технику приобретают? Да не на что им! Они на сегодня в таких рамках, что цена реализации ниже себестоимости», — сказал в своем выступлении парламентарий.

По словам Андрея Шинделова, вывоз зерна за пределы Новосибирской области составляет, по сравнению с предыдущим годом, всего 56 процентов. Новосибирская область всегда была зернопроизводящим регионом, который реализовал зерно в соседние. Для активизации рынка Минсельхоз проводил встречи с РЖД, чтобы зерно, погруженное в вагоны, не простаивало. «Встречались с таможней, с владельцами элеваторов, — перечислил замминистра. — Ситуацию отрабатывали. Но Казахстан принимает только пять составов в сутки, больше – нет».

По мнению депутата Александра Теплякова, ситуация фатальная. Рынок в этом году будет очень плохим для аграриев. Наличие крупных холдингов усугубляет положение в отрасли. Он предложил пересмотреть экспортные пошлины, сделать постоянно действующей поддержку на приобретение минеральных удобрений, активизировать работу интервенционного фонда.

Из-за низкой цены на зерно, крестьяне планируют сокращение посевных площадей, прокомментировал председатель аграрного комитета Заксобрания Денис Субботин. «Запасов особых у сельскохозяйственных предприятий нет, все деньги вложены в производство. Если ситуация с ценой не выправится, нам придется искать средства в бюджете области на дополнительную поддержку. И в животноводстве, и в полеводстве все очень нехорошо. Придется продумывать спасательные меры», — высказал точку зрения Денис Субботин.

По итогам обсуждения председатель комитета предложил депутатам принять информацию к сведению и выработать предложения, как поддержать аграрный сектор, вынести их на сессию Заксобрания. «Цена реализации зерна низкая, меньше себестоимости. Крестьянам тяжело. Хозяйствам некоторым совсем неинтересно даже сеять. Поэтому мы видим уменьшение посевных площадей, снижение темпов технического перевооружения. Но какой-то оптимизм еще существует. Нам желательно смотреть на перспективу: обращаться в Правительство Российской Федерации с предложениями о снижении экспортных пошлин, увеличении закупа в интервенционный фонд. Были периоды, когда область напрямую дотировала перевозки зерна – возможно, к этому следует вернуться. Объем областной поддержки на приобретение техники, удобрений и средств защиты растений сохраняется, и это важно, но сейчас нужны дополнительные меры», — подчеркнул Денис Субботин.