Минфин призвал ввести лицензирование для производства сигарет

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Производителей табачной продукции могут обязать лицензировать свою деятельность, также это касается экспортеров и импортеров данных товаров.

В Министерстве финансов подготовили законопроект о регулирование производства табачной продукции. Так, производство табачной и никотиносодержащей продукции может стать лицензируемой деятельностью. Кроме того, это коснется импорта и экспорта данной продукции, сообщают «Известия».

За основу нового законопроекта взяли аналогичные нормы, которые сейчас действуют на алкогольном рынке. Новые правила введут, чтобы не создавать нагрузку малым и средним предпринимателям и региональным бюджетам.

Отмечается, что на данный момент ограничительные меры для такой продукции (маркировка и акцизы) касаются только добросовестных производителей, остальные же могут легко обойти их. В итоге, доля нелегальной табачной продукции составляет максимум 36% в зависимости от региона.

По информации издания, Минпромторг поддержал инициативу министерства.

Напомним, в Новосибирске назвали районы-лидеры по числу штрафов за курение.