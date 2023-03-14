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Неслабый пол: зачем новосибирские женщины идут в бизнес и в чём секрет их успеха

Фото Неслабый пол: зачем новосибирские женщины идут в бизнес и в чём секрет их успеха
Фото Неслабый пол: зачем новосибирские женщины идут в бизнес и в чём секрет их успеха

Фото: Густаво Зырянов

Предприниматели на каблуках взяли высокую планку и набирают обороты. Легко ли дамам в жестоком финансовом мире? Как им удаётся выдерживать конкуренцию с сильным полом? Каковы секреты тех, кто сумел преуспеть в карьере и сохранить женское счастье? Об этом владелица сети экспресс-химчисток «Le Lus de La France» Ирина Хапко, управляющая клиники профессора Хачатряна Надежда Хачатрян, директор направления премиального обслуживания «Жилфонд» Инна Милановская, управляющая филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева и собственник сети цветочных салонов «Амур» Мария Горбачёва говорили на круглом столе в холдинге Сиб.ФМ.

«Мы ни в чём не уступаем мужчинам и даже наступаем им на пятки. И это несмотря на то, что мы ещё и детей воспитываем, и украшаем собой этот мир», — это заявление Ирины Хапко, владелицы сети экспресс-химчисток «Le Lus de La France», громкое, но правдивое. С него и начали диалог новосибирские бизнес-леди.

Деловые женщины

В 2022 году Новосибирская область вошла в топ-5 субъектов РФ по приросту индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Бизнес-вумен в регионе стало на 25% больше, а количество самозанятых женщин за год увеличилось в пять раз.

Фото Неслабый пол: зачем новосибирские женщины идут в бизнес и в чём секрет их успеха 2

Среди ИП доля женщин в возрасте от 30-40 лет составляет 48%, а среди само-занятых — 45%. За год наибольший рост ИП, 70%, отмечен у категории женщин 20-30 лет. А число самозанятых среди них увеличилось в 5,5 раз.

По словам участниц диалога, в последние годы ценности женщин заметно изменились. Если раньше девушки были озабочены, в первую очередь, замужеством, то сейчас у них в приоритете — реализация своих талантов и независимость от мужчин.

Любопытно, что, вопреки стереотипам, дамы вовсе не ограничивают свои притязания так называемыми женскими направлениями, вроде бьюти или фешн-индустрии. Они уверенно конкурируют с парнями даже в IT сфере.

Фото Неслабый пол: зачем новосибирские женщины идут в бизнес и в чём секрет их успеха 3

«Недавно встречалась с сотрудниками IT-кластера в Академгородке, так вот в течение года количество студенток, которые планируют открыть свой бизнес на этой площадке, увеличилось в два раза. Из 10 желающих половина – девушки. Это молодые специалисты, которые находят свою нишу и хотят в ней самостоятельно развиваться», — рассказывает Наталья Голубева, управляющая филиалом Банка Уралсиб в Новосибирске.

Причины, которые побуждают женщин быть сильными и предприимчивыми, разнообразны. Среди самых актуальных новосибирские бизнес-леди выделяют желание чувствовать себя защищёнными, стремление помочь мужу поддержать семейный бюджет и желание реализовать свои амбиции.

«Женщин побуждает заниматься бизнесом незащищённость. Моя причина для того, чтобы открыть своё дело тоже крылась именно в ней. Я хотела дать самой себе как можно денег и свободы», — вспоминает свой старт собственник цветочных салонов «Амур» Мария Горбачёва.

Фото Неслабый пол: зачем новосибирские женщины идут в бизнес и в чём секрет их успеха 4

А вот у Надежды Хачатрян была совсем другая мотивация. Её история подтверждает известную фразу о том, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Вот уже 35 лет супруга профессора Хачатряна – его главный партнёр.

«Я всегда была рядом, подстраховывала мужа. Все методики, которые используют в клинике, апробированы на мне, все его изобретения — тоже», — рассказала она.

Сегодня Надежда — соучредитель и управляющая клиники профессора Хачатряна, победитель конкурса гранд-леди Сибири. Сильная бизнесвумен, она по-прежнему остается любящей женой и матерью.

Это разбивает стереотип о том, что бизнес мешает женскому счастью. Как показывает практика, совместное дело, наоборот, нередко укрепляет семью. Такого мнения придерживается и Ирина Хапко. Именно желание поддержать супруга придавало ей силы и уверенность, когда она начинала развивать свою сеть химчисток.

Фото Неслабый пол: зачем новосибирские женщины идут в бизнес и в чём секрет их успеха 5

Кадровый вопрос

Сегодня открыть и вести своё дело легче, чем 20 лет назад. Раньше не у кого было перенимать опыт. Сейчас мир полон информации: обучающие курсы, видеоролики, мастер-классы. Женщина может найти и освоить любую нишу, было бы желание и упорство. Кстати, многим молодым специалистам, по мнению Ирины Хапко, не хватает именно терпения. Они хотят быстрого взлёта, не понимают, что нужно трудиться и подниматься вверх ступень за ступенью.

«Я много наблюдаю молодых, которые ищут свои цели или себя. Ему уже 40 лет, а он всё ищет, как дерево без корней. Ещё здесь не успел состоятся, а уже говорит, что не интересно, это не моё, я пошёл себя искать», — сетует Ирина Хапко.

Оказывается, привлечь и удержать сотрудника тоже не так-то просто. Кто-то уходит искать себя, а кто-то — создавать своё. Например, в цветочном бизнесе кадровый вопрос стоит очень остро.

Фото Неслабый пол: зачем новосибирские женщины идут в бизнес и в чём секрет их успеха 6

«Последние два года открыта вакансия флориста, но мы не взяли ни одного специалиста с большим опытом работы. Ноль претендентов. Потому что узкая сфера, много возможностей открыть свою мастерскую. В итоге мы растим профессионалов сами и даже создали программу «молодой флорист», — делится опытом Мария Горбачева.

В банках вопрос дефицита кадров решают по-своему. В Уралсибе используют разные инструменты привлечения сотрудников: традиционные объявления на специализированных порталах, договоры с вузами о практике или стажировке студентов, проведение акций в банке. К примеру, привёл друга, который стал эффективным сотрудником — получи денежное вознаграждение.

Интересно, как на выбор работодателем специалистов влияет гендер. Например, в банковской сфере, по словам Натальи Голубевой, существуют что-то вроде негласных правил. Так сложилось, что «рулят» здесь, как правило, мужчины.

«Среди управляющих филиалами женщин гораздо меньше. Ещё есть мнение, что, например, в рознице, которая обслуживает физические лица, мужчины работают недолго, быстро переходят на следующую ступень», — прокомментировала она.

Фото Неслабый пол: зачем новосибирские женщины идут в бизнес и в чём секрет их успеха 7

В химчистках, напротив, мужчин мало – на приёмке вещей сплошь женщины.

«Не получается принять приёмщиков мужчин. Я уже отчаялась. Готова купить робота и поставить его на приёмку», — сожалеет Ирина Хапко.

Нехватку представителей сильного пола чувствуют и в клинике профессора Хачатряна.

«В медицине приветствуются и мужчины, и женщины. Но сейчас мои мужчины разъехались: сын открыл клинику в Сочи, готовится запускать филиал на Бали, муж возглавил подразделение в Казахстане. В новосибирской клинике сейчас только один мужчина – массажист, остальные женщины. Сильного пола нам не хватает», — смеётся Надежда Хачатрян.

Секрет успешного бизнеса

И действительно, какой бы сильной не была дама, без мужчин не обойтись. Надо отдать должное новосибирским бизнес-леди — они успевают и делом управлять, и семье внимание уделять. И это, по их словам, один из секретов успеха. Ведь если женщина счастлива как жена, то и бизнес ей в радость.

«Я в 2014 году стала лучшей женщиной-предпринимателем России. Была награждена встречей с президентом страны Владимиром Путиным. И когда вернулась, решила, что поделюсь своим опытом с другими дамами. Позже поняла, что девушки зависимы от эмоций: если они просыпаются несчастливыми, то не могут заставить себя что-либо делать, и наоборот», — рассказала Ирина Хапко.

Фото Неслабый пол: зачем новосибирские женщины идут в бизнес и в чём секрет их успеха 8

Работает и обратная логика. Мужчин не зажигают потухшие женщины, у которых нет хобби. А вот дамы увлечённые, изучающие что-то новое, никогда не наскучат свои партнёрам. Пример тому — участницы беседы. Наталья Голубева увлекается подводным ориентированием, прыгает с парашютом, участвует в экологическом движении Новосибирска. Мария Горбачёва изучает генеалогическое древо свой семьи.

«Не имея своего дела и увлечений, ты будешь неинтересна не только своему мужу, но и детям. Поэтому самые сильные счастливые семьи это те, где и папа и мама, кроме своей работы имеют ещё и хобби», — поясняет свою позицию Ирина Хапко.

Согласна с коллегой и Надежда Хачатрян. Она не побоялась стать участницей конкурса красоты в Сочи.

«Я получила корону. Муж мной гордится, говорит всем, что его жена — королева. Отношение супруга ко мне тоже изменилось — он стал уделять мне больше внимания», — поделилась она.

Ещё один секрет успеха в женском бизнесе — грамотный тайминг. Главное здесь, по словам участниц диалога, находить время для себя: для своего отдыха, ухода за собой, полноценного сна. Ведь как бы ни была сногсшибательна женщина, если спит она мало, то и выглядеть будет уставшей.

В общем, полюбить себя надо. Тогда и муж ценить будет, и дети, и партнёры по бизнесу. Этого и желают бизнес-леди сибирским женщинам.

 

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Автор:
Юлия Миняйло
журналист

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