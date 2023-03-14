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Под Новосибирском двое осужденных пытались вынести из колонии более 50 кг мяса

Фото Под Новосибирском двое осужденных пытались вынести из колонии более 50 кг мяса
Фото Под Новосибирском двое осужденных пытались вынести из колонии более 50 кг мяса

Фото с сайта unsplash.com

Новосибирский областной суд поставил точку в истории двух заключённых, которые пока отбывали срок, решили за одним и похитить более 50 килограммов мяса.

Двое бывших наркоторговцев Максим Л. и Алексей С. отбывали срок за наркоторговлю в тогучинской ИК №14. Там они работали на участке животноводства и разделывали свиные туши. Чтобы не мотать срок напрасно, напарники разработали целую бизнес-идею.

«Срезали с принадлежавших ИК-14 туш куски свиного мяса и сала, которые переносили в специально сооружённый ими на территории животноводческого комплекса тайник. Всего М.Л. и А.С. перенесли с целью хищения свиное мясо, массой 38 килограммов, стоимостью 7 747, 44 рубля, а также свиное сало, массой 15 килограммов, стоимостью 3 058,2 рубля, а всего стоимостью 10 805,64 рубля, — говорится в приговоре Тогучинского районного суда. – Однако довести свои преступные действия, направленные на тайное хищение чужого имущества до конца, Максим Л. И Алексей С. не смогли по независящим от них обстоятельств, так как мясо и сало, размещённое ими в тайнике, было обнаружено и изъято».

Иными словами, попытка выйти из колонии с продуктами питания потерпела крушение. В итоге покушение на кражу вновь рассмотрели в Тогучинском районном суде и напарникам накинули по два года лишения свободы. Обжаловать столь строгое наказание они пытались в Новосибирском областном суде, но и эта попытка потерпела фиаско.

«13 марта апелляционная жалоба была рассмотрена, в итоге, приговор оставили без изменения», – рассказал Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Иван Милюков.

Кстати, запасённого мяса заключённым после освобождения не хватило бы и на год: как подсчитали статистики, в 2021 году каждый житель Новосибирской области съел в среднем 75 килограммов мяса.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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