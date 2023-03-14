Под Новосибирском двое осужденных пытались вынести из колонии более 50 кг мяса

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Новосибирский областной суд поставил точку в истории двух заключённых, которые пока отбывали срок, решили за одним и похитить более 50 килограммов мяса.

Двое бывших наркоторговцев Максим Л. и Алексей С. отбывали срок за наркоторговлю в тогучинской ИК №14. Там они работали на участке животноводства и разделывали свиные туши. Чтобы не мотать срок напрасно, напарники разработали целую бизнес-идею.

«Срезали с принадлежавших ИК-14 туш куски свиного мяса и сала, которые переносили в специально сооружённый ими на территории животноводческого комплекса тайник. Всего М.Л. и А.С. перенесли с целью хищения свиное мясо, массой 38 килограммов, стоимостью 7 747, 44 рубля, а также свиное сало, массой 15 килограммов, стоимостью 3 058,2 рубля, а всего стоимостью 10 805,64 рубля, — говорится в приговоре Тогучинского районного суда. – Однако довести свои преступные действия, направленные на тайное хищение чужого имущества до конца, Максим Л. И Алексей С. не смогли по независящим от них обстоятельств, так как мясо и сало, размещённое ими в тайнике, было обнаружено и изъято».

Иными словами, попытка выйти из колонии с продуктами питания потерпела крушение. В итоге покушение на кражу вновь рассмотрели в Тогучинском районном суде и напарникам накинули по два года лишения свободы. Обжаловать столь строгое наказание они пытались в Новосибирском областном суде, но и эта попытка потерпела фиаско.

«13 марта апелляционная жалоба была рассмотрена, в итоге, приговор оставили без изменения», – рассказал Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Иван Милюков.

Кстати, запасённого мяса заключённым после освобождения не хватило бы и на год: как подсчитали статистики, в 2021 году каждый житель Новосибирской области съел в среднем 75 килограммов мяса.