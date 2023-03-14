Популярный блогер Влад Бумага отсудил 940 тысяч рублей у бизнесменов из Новосибирска

Фото: с личной страницы "ВК" Влада Бумаги (a4_omg), Густаво Зырянов / Сиб.фм

Белорусский блогер Влад Бумага взыскивает деньги с новосибирских предпринимателей за использование запатентованного товарного знака "А4".

В Арбитражном суде Новосибирской области появилось большое количество дел, где истцом является компания из Беларуси ООО «Четыреачетыре-Плюс», принадлежащая известному детскому блогеру Владу Бумаге (Бумага — настоящая фамилия прим.ред.) На личном канале на YouTube у Бумаги свыше 44 миллионов подписчиков. В СНГ-сегменте он считается одним из состоятельных видеоблогеров.

Бумага запатентовал товарный знак «Влад А4». Его компания «Четыреачетыре-Плюс» внимательно следит за возможными посягательствами на интеллектуальную собственность.

В Арбитражном суде Новосибирской области с сентября 2022 года насчитывается 24 дела с участием этой компании. Все ответчики — обычные предприниматели Новосибирска или области, торгующие одеждой и обувью.

На бизнесменов подают в суд и требуют компенсацию за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства.

В качестве доказательства покупают товар с запатентованным логотипом Бумаги. Все решения суд принимает в пользу видеоблогера. С одного предпринимателя удается взыскать 50 тысяч рублей. Общая сумма взысканий бизнесменов Новосибирской области на сегодняшний день составляет около 940 тысяч рублей.

Сам видеоблогер Бумага судебными тяжбами не занимается. Обычно "охоту" на продавцов начинают третьи лица. Они находят контрафакт и подают в суд от лица компании, сотрудничающей с ними.

Как ранее писал Сиб.фм, с известного бара в центре Новосибирска взыскали 100 тысяч рублей за использование американской музыки.