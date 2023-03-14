Путин распорядился: россиян ждет рекордная индексация пенсий в 2023 году

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Почти на 20 % в суммарном выражении увеличатся пенсии россиян в средине текущего календарного года.

Беспрецедентное повышение пенсий

Стало известно, что президент Путин распорядился о том, чтобы с 1 июня текущего года на 10% были увеличены пенсии неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточный минимум. Это, в свою очередь, позволит федеральным властям увеличить большинства пособий. Соответствующее распоряжение уже передано председателю правительства Михаилу Мишустину на заседании президиума Госсовета.

По словам Главы государства, после этой индексации пенсий их общее увеличение в 2023 году составит рекордные 19,5 процентов, что реально превысит уровень инфляции. Эти мероприятия президент назвал приоритетными.

Догнать и перегнать инфляцию

Не секрет, что все предыдущие индексации лишь догоняли уровень инфляции и то с опозданием: «Это не увеличение пенсий, а лишь попытка догнать инфляцию. Причём прошу заметить, инфляцию от Росстата, т.е. официальную. А ведь существуют ещё и реальная инфляция. И она немного выше официальных данных Росстата. То есть получается, что пенсионеры даже при индексации пенсий беднеют год от года», выразил мнение бывший замминистра здравоохранения и соцразвития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Учитывая новые ускоренные темпы и размеры пенсионных индексаций, можно говорить об опережении скорости инфляционных процессов в экономике России.

Работающие пенсионеры не останутся в стороне

Доход тех пожилых россиян, кто продолжает работать после достижения пенсионного порога, тоже увеличится во втором полугодии. Произойдёт это, благодаря росту МРОТ, который в первый день текущего 2023 года уже прирос на 963 рубля и достиг уровня 16 242 рубля. Также подрос и прожиточный минимум для пенсионеров до 12 363 рубля на федеральном уровне, на региональном – показатель ещё выше. По этим цифрам принято судить о минимальных пенсиях неработающих российских пенсионеров.

Примечательно, что нынешняя индексация выплат будет проходить без обсуждения в Госдуме. Причиной тому – непростая экономическая ситуация в стране и необходимость принятия оперативных мер.