Развитие здравоохранения за пять лет: цифровизация, сеть профильных центров, возрожденная санавиация, 140 новых ФАПов

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В Новосибирской области продолжают подводить итоги социального, демографического развития за несколько лет.

В последние годы особое внимание в системе здравоохранения Новосибирской области уделялось повышению качества и доступности медицинского обслуживания населения, обеспечению медицинских организаций региона квалифицированными кадрами, внедрению современных технологий оказания медицинской помощи и созданию инфраструктуры. Об этом рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

В регионе успешно внедряется новая модель оказания первичной помощи онкологическим больным. Например, центры амбулаторной онкологической помощи. Их задача — выявить злокачественное образование на ранней стадии и дать возможность каждому пациенту получить доступную и качественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки в учреждениях, максимально приближенных к месту жительства. Уже созданы 12 из 16 запланированных ЦАОПов, закуплено более 250 единиц современного медицинского оборудования. В планах на 2023 год — открытие ещё трёх центров, а на 2024 — завершение формирования всей сети.

В 2019 году в области работали только два региональных сосудистых центра, боровшихся с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этом году откроется ещё шесть таких заведений.

За пять лет парк машин скорой медицинской помощи Новосибирской области обновлён на 207 единиц. В области заново создали санитарную авиацию — медицинские вертолеты выполнили более 680 вылетов, спасено более 1000 человеческих жизней.

В регионе также строят фельдшерско-акушерские пункты при поддержке правительства Новосибирской области и глав региона. Уже построено и введено 140 пунктов и две амбулатории. В эксплуатацию ввели Областной перинатальный центр. Сейчас строят новые больницы и инфекционный госпиталь.

С 2019 года в 94 медицинских организациях Новосибирской области проведён комплексный ремонт с внедрением сберегающих технологий, для них закуплено более 28,7 тысяч единиц оборудования.

Модернизация первичного звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» повышает доступность медицинской помощи. В 2022 году каждый второй взрослый житель региона прошёл диспансеризацию или профилактические осмотры, серьёзный импульс получила цифровизация здравоохранения.

Андрей Травников отметил, что важнейший показатель — это увеличение охвата жителей Новосибирской области профосмотрами и диспансеризацией.

«Несколько лет назад мы правильно сделали акцент на развитие первичного звена, развитие профилактики и диспансеризации. Мы получили убедительное подтверждение этого в детском здравоохранении — показатели по детскому здоровью достаточно устойчивые, то же самое нам нужно обеспечить во взрослом здравоохранении», — подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что в последние годы была модернизированная информационная система здравоохранения. Задача на ближайшее время — добиться масштабирования уже запущенных проектов: электронный рецепт, электронная карта пациента и все сервисы, облегчающие работу медиков.

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения в Законодательном собрании области Игорь Гришунин считает: «В течение последних лет особое внимание уделялось системе социальной защиты, здравоохранению Новосибирской области. Нам легко получать информацию, формировать задачи совместно с Правительством Новосибирской области. Я благодарен за то, что поднят вопрос развития и оказания первичной медико-санитарной помощи. Есть открытость и понимание, когда объекты здравоохранения будут сдаваться».