Солист НОВАТа Карен Мовсеян выступит с юбилейным концертом в Новосибирске

Фото: gorodzovet.ru

3 апреля в ДКЖ (Челюскинцев, 11) солист НОВАТа Карен Мовсеян проведёт свой юбилейный концерт для новосибирских зрителей.

Карен Мовсеян — один из самых известных и уважаемых музыкантов Новосибирска, почетный работник культуры Новосибирской области, обладатель театральной премии «ПАРАДИЗ» и награды президента РФ. На счету оперного и эстрадного баритона более ста концертов и различных проектов на сценах Сибири, России и мира.

В программе к своему 45-летию Карен Мовсесян подготовил массу неожиданных сюрпризов и сюжетных поворотов действия и сценария концерта. Например, там прозвучит мировая премьера песни Олега Иванова «Россия благослови», которую он написал специально для исполнения Карена Мовсеяна.

Помимо Карена Мовсеяна, на сцене выступит потрясающий ансамбль «Сюрприз» под руководством заслуженного артиста России Сергея Мартынюка, пианист Михаил Мищенко, ведущая солистка НОВАТа Дарья Шувалова и Вячеслав Бубенов

«45 лет... Двадцать из них я живу в России и провел я их со своим любимым зрителем. Уверен, наше тепло друг к другу продолжит греть наши сердца. 3 апреля в этом году выпало на понедельник. Я сын понедельника. В 1978 году 3 апреля тоже светилось первым, тяжким днем недели. Надеюсь, это нам не помешает встретиться и повеселиться. Мы с вами пошутим, попоём любимые песни, посмеёмся. Вспомним трогательные моменты из жизни и эпичные эпизоды гастрольной жизни», — рассказывает Карен Мовсеян.

Купить билеты на концерт можно по ссылке.