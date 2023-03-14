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Фотограф из Новосибирска Слава Степанов снял ритуальные танцы на свадьбе в Иране

Фото Фотограф из Новосибирска Слава Степанов снял ритуальные танцы на свадьбе в Иране
Фото Фотограф из Новосибирска Слава Степанов снял ритуальные танцы на свадьбе в Иране

Фото: Слава Степанов

Новосибирский фотограф Слава Степанов показал праздник Пир-Шаляр в Иранском Курдистане.

Фотограф из Новосибирска Слава Степанов посетил курдское селение Ураман Тахт в западной части Ирана и сфотографировал свадебный обряд Пир-Шаляр. Более 30 завораживающих фотографий вблизи к участникам праздника и с высоты птичьего полёта он опубликовал в своём блоге.

По одной из легенд, более тысячи лет назад известный целитель Пир-Шаляр исцелил в этом селении глухонемую дочь бухарского правителя и женился на ней. С тех пор местные жители празднуют свадьбу своего древнего земляка.

Фото Фотограф из Новосибирска Слава Степанов снял ритуальные танцы на свадьбе в Иране 2

Село окружают скалы, добраться до него можно только по серпантину, а из-за скалистой структуры все переходы между улицами почти вертикальные. Но несмотря на это, каждый год сюда прибывают туристы, чтобы посмотреть на народный праздник.

Обычная численность населения Ураман Тахта — около 3,5 тысяч человек, но в Пир-Шаляр сюда прибывают еще 40 тысяч зрителей.

Фото Фотограф из Новосибирска Слава Степанов снял ритуальные танцы на свадьбе в Иране 3

Фото Фотограф из Новосибирска Слава Степанов снял ритуальные танцы на свадьбе в Иране 4

Фото Фотограф из Новосибирска Слава Степанов снял ритуальные танцы на свадьбе в Иране 5

Фото Фотограф из Новосибирска Слава Степанов снял ритуальные танцы на свадьбе в Иране 6

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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