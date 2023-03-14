Кошмарный март: синоптики шокировали россиян прогнозом погоды на весну 2023

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Росгидромет предупредил россиян о ночных заморозках и аномальной дневной жаре вплоть до средины июня. По мнению метеорологов, нынешняя непредсказуемая весна станет самой затяжной в России за последнее десятилетие.

Погодные аномалии будут сыпаться на головы россиян все три весенних месяца 2023 года. По единодушному мнению российских погодных экспертов, новая весна, раскачав климатические качели от минус 15 градусов ночью до плюс 25 днём, затянется до средины июня.

Весенние сюрпризы-2023

Начало весны уже показало непростой нрав нового сезона и принесла во многие регионы нашей страны аномальные холода. Так, на Дальнем Востоке и в Якутии установились нетипичные для этих территорий низкие, особенно ночные температуры от минус 15 до минус 25 градусов.

Однако в центральных районах России, наоборот, воцарилось раннее тепло с обильными осадками в виде мокрого снега, переходящего в дождь. К средине марта подобная метеоситуация распространилась и на Урал с Сибирью.

Подобные метеостранности специалисты объясняют нестабильной солнечной активностью, которая может привести к фазовым колебаниям температуры океанических вод. В результате в сторону Европейской части РФ к двадцатым числам марта двинутся холодные массы. Но аномально низкие температуры быстро сменятся резким потеплением. Однако сопровождаться такой перепад будет обильными осадками в виде ледяного дождя и снега.

Обманчивый апрель

Крылатые температурные качели начнут свой разбег совсем не поэтично. Резкие перепады атмосферного давления доставят неприятности даже тем россиянам, кто ранее не страдал метеочувствительностью, предупредил ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его мнению, «до конца первой декады апреля хорошей весны в Центральной России не будет. Волны тепла будут сменяться волнами холода». Что касается апрельских осадков, то не предвидится ни значительного превышения их нормального уровня, ни засушливости, уверили эксперты «Фобос».

В середине апреля температура на сей территории нашей необъятной страны резко пойдет вверх, уверяют синоптики Росгидромета. В разных регионах дневное тепло будет варьироваться от плюс 10-15 градусов (на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке), до плюс 25 (от центра на юг страны). Однако, ночное тепло в апреле не предвидится и к перепадам температур в течение одних суток присоединятся скачки атмосферного давления. Такой фон сохранится до начала мая.

Это российский май-2023!

Новый май обещает выправить холодное начало весны. По словам ведущего синоптика центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, заключительный весенний месяц в России станет на 1,5-2 градуса теплее климатической нормы. Правда, почувствовать и насладиться майским солнышком у россиян не получится. Синоптики ожидают, что погода будет просто безумной в большинстве районов страны. Так, в центре страны майские ночи будут совсем не ласковыми, до ноля градусов по Цельсию. Особо не согреются жители Европейской территории России и на майские праздники. Днём воздух прогреется не выше 10-12 градусов.

Зато Сибирь, Урал и Дальний Восток, по мнению Росгидромета, накроет аномальная жара до рекордных плюс 30 градусов.