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В Новосибирске ученые выявили эффективность иван-чая против коронавируса и герпеса

Фото В Новосибирске ученые выявили эффективность иван-чая против коронавируса и герпеса
Фото В Новосибирске ученые выявили эффективность иван-чая против коронавируса и герпеса

Фото: Freepik.com

Сотрудники исследовательского центра в Новосибирске впервые выявили противовирусную активность экстракта иван-чая в борьбе с коронавирусом и вирусом герпеса.

Ученые новосибирского фундаментального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) открыли, что экстракт ферментированных листьев иван-чая (кипрея узколистного) эффективен против коронавируса и герпеса. Об этом специалисты рассказали в пресс-центре ТАСС во вторник, 14 марта.

Теперь, когда эффективность экстракта доказана, сотрудники центра получили патент на изобретение РФ метода получения водного экстракта ферментированных листьев иван-чая.

Как показали специалисты в экспериментах, экстракт эффективно подавляет распространение вирусов на уровне, сопоставимом с другими природными ингибиторами — экстрактом чаги, корня солодки и черного чая из Непала.

Ранее было известно, что экстракт иван-чая обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противоопухолевыми и антибактериальными, противогрибковыми и обезболивающими свойствами. Теперь к послужному списку растения добавились два вирусных заболевания, против которых оно эффективно.

Также ученые показали, что свойства экстрактов иван-чая сильно зависят от способа их получения и продолжают изучать противовирусную активность растения. Дальнейшая разработка может показать, как оно влияет на вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус, в разных стадиях его жизни. Потенциально на базе экстракта можно будет разработать профилактические и лекарственные препараты.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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