В Новосибирск прилетели более 200 попугаев из Крыма

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В Новосибирск на самолете прилетели волнистые попугаи, попугаи неразлучники и Корелла.

10 марта в новосибирском аэропорту «Толмачево» встречали необычных пассажиров. Авиарейсом из Крыма в сибирскую столицу прилетели 233 попугая. Пернатый груз принял один из местных предпринимателей, который занимается разведением этих птиц. Об этом сообщили в группе «Новосибирск Томск Россельхознадзор» в ВК.

Всего с самолета было снято 200 волнистых попугаев, 16 попугаев неразлучников, 10 корелл, 4 ожереловых попугая и 3 средних попугая. Сообщается, что все птицы прекрасно перенесли путешествие.

Птиц встречал не только владелец, но инспекторы Россельхознадзора. Они следили за выгрузкой попугаев и оформляли необходимые документы.

Кстати, посадить попугая на самолет — дело не простое и весьма хлопотное. Для этого предстоит не только подготовить питомца, которому даже советуют дать успокоительное, но и собрать множество сопроводительных документов, среди которых ветеринарный паспорт, справка от врача о состоянии здоровья попугая, справка об анализах на инфекции, договор-купли продажи птицы и пр.

Сотрудники Россельхознадзора подчеркнули, что подобные перемещения птиц в России производятся с соблюдением условий регионализации.





Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Новосибирска птица врезалась в самолет.