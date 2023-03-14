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В Новосибирске академик РАН, кардиолог Евгений Покушалов выйдет из колонии по УДО

Фото В Новосибирске академик РАН, кардиолог Евгений Покушалов выйдет из колонии по УДО
Фото В Новосибирске академик РАН, кардиолог Евгений Покушалов выйдет из колонии по УДО

Meshalkin.ru, Сиб.фм

Всемирно известный ученый, хирург и бывший замдиректора клиники НИМЦ им. Мешалкина в Новосибирске пробыл за решеткой чуть больше двух лет.

14 марта Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство Евгения Покушалова об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии № 3 общего режима.

Академику до конца срока оставалось отсидеть 4 месяца и 9 дней. В ближайшее время он может выйти на свободу, если только прокуратура не обжалует это решение суда.

Громкий скандал в клинике Мешалкина разразился в 4 года назад. Сотрудники ФСБ задержали Евгения Покушалова в феврале 2019 года. Член-корреспондент РАН, отвечавший в клинике за научно-экспериментальную работу, стал фигурантом уголовного дела о масштабных хищениях во время госзакупок для НМИЦ им. Мешалкина. Видимо, экспериментировал академик не только в медицинской области, но и в финансовой, поскольку за несколько лет умудрился беспрепятственно похитить из клиники 1,9 млрд. рублей. Следствие, во время которого Покушалов находился то в СИЗО, то в под домашним арестом, длилось почти год. Директор центра Александр Караськов пытался отстоять своего зама, но спустя три месяца и сам оказался под следствием вместе с супругой за хищение 1,8 млрд. рублей.

Покушалов же признал свою вину еще во время расследования и всячески содействовал правоохранителям, да еще и выступил свидетелем по делу Караськова.

Фото В Новосибирске академик РАН, кардиолог Евгений Покушалов выйдет из колонии по УДО 2

Выяснилось, что Покушалов и К создали целую сеть подконтрольных фирм, которая поставляла клинике медицинские препараты по завышенным ценам. В итоге суд признал Покушалова виновным и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. рублей. Все его имущество так же было изъято в пользу государства.

Заминка возникла только с двумя квартирами, которые академик успел купить в Нью-Йорке. Фактически суд постановил изъять и их тоже, но на практике сделать это оказалось почти нереально.

Чем теперь академик Покушалов займется на свободе, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске суд разрешил конфисковать элитную квартиру Покушалова.

 

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клиника Мешалкина
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