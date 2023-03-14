В Новосибирске астроном Кашин назвал дату весеннего равноденствия 2023

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Новосибирский астроном назвал дату весеннего равноденствия в 2023 году.

Астрономическое весеннее равноденствие наступит в 2023 году 21 марта, в 04:24. Об этом сообщил специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского Астрономического общества Олег Кашин журналистам Om1.ru.

Начало астрономической весны считается значимым событием у многих народов мира, во многих странах это народный и даже государственный праздник, как Новый год в России. С точки зрения науки же это день, когда солнце остается в небе 12 часов — и после этого световой день будет только увеличиваться до летнего солнцестояния.

21 марта считается праздником в Иране, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Напомним, зимнее солнцестояние в 2022 году было 22 декабря. Солнце оставалось в небе 7 часов 10 минут, а максимальное удаление звезды от экватора Земли случилось в 4 часа 48 минут. К субботе, 24 декабря, световой день начнет становиться дольше — но видимые изменения в длительности жители средней полосы наблюдали только после новогодних праздников.